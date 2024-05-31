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Удари західною зброєю по території РФ: Пентагон зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удари західною зброєю по території РФ: Пентагон зробив заяву
На думку Сполучених Штатів, Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях
фото з відкритих джерел

За словами речниці Пентагону, США не заохочують та не забезпечують можливостями атаки всередині РФ

Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило, що США не змінили свою офіційну позицію щодо використання Україною американської зброї по території Росії. Про це під час брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами представниці оборонного відомства, в політиці Вашингтона не відбулося жодних змін, і допомога у сфері безпеки, яку той надає Києву, має використовуватися всередині України.

«І ми не заохочуємо та не забезпечуємо можливостями атаки всередині РФ. Ми вважаємо, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт в межах її кордонів, не націлюючись на більші геополітичні цілі в Росії», – зазначила вона.

Водночас Сінгх заявила, що якщо щось зміниться щодо політики Сполучених Штатів у цьому питанні, Вашингтон дасть про це знати.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що адміністрація Байдена може бути відкритою щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розглядає можливість дати Україні дозвіл бити американською зброєю малої дальності по російській території.

Нагадаємо, Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії. Захід повинен припинити обмежувати себе у наданні допомоги Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

До слова, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Україна може завдати удару по Росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією. За словами очільниці МЗС, країна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Читайте також: Удари України західною зброєю по території РФ: президент Латвії зробив заяву 
Теги: США Пентагон росія зброя обстріл

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