«Укренерго» після скандалу скасувало тендер на закупівлю кондиціонерів

«Укренерго» хотіло купити кондиціонери «для потреб апарату управління»

Національна енергетична компанія «Укренерго» скасовує тендер на придбання чотирьох кондиціонерів загальною очікуваною вартістю 629 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Сьогодні тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасовано. Процедуру скасування згідно з законодавством вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють. Опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, наші сервісні служби почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила пресслужба компанії, закупівля кондиціонерів мала на меті забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу.

«Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів. Задля уникнення маніпуляцій, тендер буде скасовано. Ми будемо ремонтувати наявні системи кондиціонування для того, щоб забезпечити роботу технічної інфраструктури компанії. Тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення», – зазначає «Укренерго».

«Укренерго» також пообіцяло переглянути всі актуальні закупівлі на предмет охолоджуючих пристроїв.

«В наших офісах спекотно, як і в кожному іншому офісі в Україні. Сьогодні також внутрішні комунікації ще раз нагадають нашим співробітникам, які працюють в офісних приміщеннях, як правильно переносити спеку і, що в компанії зараз немає дрес-коду», – додає пресслужба компанії.

Що відомо про скандал із закупівлею кондиціонерів

У системі державних закупівель Prozorro з'явився тендер згідно з яким «Укренерго» планувало закупити кондиціонери. Датою оприлюднення заявки вказано 3 червня – саме в цей час енергосистема України розпочала відчувати значний дефіцит – в тому числі за рахунок спеки, яка збільшила користування системами охолодження повітря.

Варто зазначити, що представники енергетичних компаній неодноразово публічно закликали українців не вмикати кондиціонери, щоб не навантажувати мережу і уникнути аварійних відключень живлення.

Як зазначалося в тендері на закупівлю кондиціонерів, «Укренерго» купувало обладнання «для потреб апарату управління».

Нагадаємо, у четвер, 6 червня, дефіцит електроенергії в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00.

Як повідомлялося, 31 травня Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення. За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 грн.Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики. Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 грн за кіловат.

Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 грн за кВт*год, а за кожний наступний кіловат – підняти до 4,8 грн за кВт*год.

Після зростання тарифу на електроенергію українцям варто готуватися до подорожчання опалення.

До слова, уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.