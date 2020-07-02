«Укрлендфармінг» Бахматюка розпочав безстрокову акцію під САП з вимогою виконати рішення суду і закрити справу



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Працівники аграрного холдингу «Укрлендфармінг» вимагають від САП виконати рішення суду і закрити справу проти акціонера компанії

Зволікання САП з виконанням рішення суду паралізує роботу агрохолдингу

Працівники аграрного холдингу «Укрлендфармінг» вимагають від керівника САП Назара Холодницького виконання рішення суду про закриття кримінального провадження проти акціонера компанії Олега Бахматюка. Про це повідомляють Українські новини.

Працівники одного з найбільших агрохолдингів України прийшли під САП з вимогами виконати рішення суду і закрити справу проти акціонера компанії. Вони стверджують, що вже 8 місяців НАБУ несправедливо тероризує цією справою компанію, в якій працює 27 тисяч людей, яка виробляє 1% ВВП і яка за останні 3 роки сплатила 7,7 млрд грн податків.

Справа проти акціонера агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка була незаконно відновлена постановою колишнього заступника генпрокурора Каська з численними порушеннями законодавства після того, як вже була розслідувана і закрита рішеннями судів через відсутність складу злочину. Це визнав Печерський районний суд Києва, який ухвалив рішення про те, що відновлення справи є незаконним. Генпрокуратура за рішенням суду скасувала незаконну постанову про відновлення справи. Тепер справу має закрити САП, яка здійснювала процесуальний нагляд над слідством. Але рішення про закриття і досі не винесене.

Мітингувальники стверджують, що зволікання САП з виконанням рішення суду, яке є остаточним і не підлягає оскарженню, паралізує роботу агрохолдингу. Аграрії принесли звернення до керівника САП Холодницького з приблизно 30 тисячами підписів, і вимагають, щоб той виконав вимоги закону і рішення суду. Це звернення забрав заступник Холодницького Максим Грищук, але від жодних коментарів відмовився.

На мітингу працівникам прокуратури роздавали яйця, що виробляє агрохолдинг, з написами «Стоп терор» - як нагадування про те, що від прокурорів залежить доля тисяч робітників підприємства. Аграрії вимагають від САП закриття справи за рішенням суду до наступного понеділка і обіцяють приходити під САП з акціями протесту кожен день, поки вимога закону не буде виконана прокурорами.

Нагадаємо, Олег Бахматюк 30 червня звернувся до послів «Великої сімки» із заявою про незаконні утиски прав і свобод з боку керівництва НАБУ в корисливих інтересах з метою отримання контролю над однією з найбільших аграрних компаній України.

Раніше Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу Печерського районного суду міста Києва і скасував постанову Першого заступника Генерального прокурора про скасування постанови про закриття кримінального провадження, пов’язаного із VAB банком. Це рішення оскарженню не підлягає.