Орбан вигадав новий шпигунський скандал, щоб звинуватити у цьому Україну

glavcom.ua
Віктор Орбан заявив, що айтівець «зізнався у тому, що його завербували українці»
фото з відкритих джерел

Уряд Угорщини оприлюднив відео допиту колишнього фахівця партії «Тиса», якого нібито завербувала Україна

В Угорщині розгорівся гучний політичний скандал навколо опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра. Уряд оприлюднив майже годинне відео допиту 19-річного ІТ-фахівця цієї партії, намагаючись довести його зв’язки з українськими та натівськими структурами. Як інформує «Главком», про це пише 24hu.

Допитаний хлопець під псевдонімом Гундальф розповів, що після початку великої війни допомагав Україні відбивати російські кібератаки. Згодом він нібито припинив цю діяльність через її «радикалізацію».

Із відео стає відомо, що юнак вчиться на інженера з кібербезпеки в естонському центрі, акредитованому НАТО. У 2023 році він відвідав столицю України як волонтер. Там зустрівся з чоловіком на прізвище Давидов, який запропонував долучитися до команди кіберзахисту.

На самому відео Гундальф лише припускає, що це могла бути спроба вербування, і додає, що чоловік здався йому «підозрілим».

Одразу після публікації Віктор Орбан заявив, що айтівець «зізнався у тому, що його завербували українці». Однак лідер «Тиси» Петер Мадяр назвав це брудною операцією спецслужб.

«Це організована акція проти нашої партії. Навіть із цього відео з’ясовується: якщо проти юнака й були спроби вербування, він їх відхилив. Уряд просто перекручує факти», – заявив Петер Мадяр, лідер партії «Тиса».

Зауважимо, опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів. Згідно з даними дослідження, серед виборців, які вже визначилися з вибором, партію «Тиса» підтримують 53%. Водночас за партію «Фідес» готові проголосувати 39% респондентів.

Таким чином, опозиційна сила випереджає партію Орбана на 14 відсоткових пунктів. У попередньому опитуванні розрив становив 16 пунктів.

До слова, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі. Партія Орбана почала використовувати світлини Зеленського у своїй агітації. 

«Главком» писав, що кремлівські піарники планували дискредитувати суперника Орбана. Пов’язане з Кремлем консалтингове агентство Social Design Agency розробило дезінформаційну кампанію на підтримку прем’єра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виборах. Основні зусилля мають бути спрямовані на дискредитацію його головного політичного суперника Петера Мадяра.

Читайте також:

Читайте також

Окрему хвилю реакцій викликали меми з відсиланням на ТЦК
«Пес Шайтан» і «Фортеця Бурдж Халіфа»: українці відреагували мемами на новини з Дубая
1 березня, 20:48
Орбан заявив, що Угорщина силою прорве блокаду України
Орбан погрожує силою змусити Україну відновити транзит нафтогоном «Дружба»
5 березня, 16:59
Начальник Військового Інституту танкових військ Олександр Серпухов
Дев'ять років поза законом: офіцер «Азову» зробив гучну заяву про очільника танкового інституту
9 березня, 08:09
У сезоні 2025/2026 Жаклян має суттєві проблеми як з розподілом сил по дистанції, так і на вогневих рубежах
Лідер збірної Франції з біатлону через скандал у команді погрожує змінити вид спорту
10 березня, 00:14
Місце злочину поблизу Дорстена у Німеччині
Німецький суд поставив крапку у справі українського підлітка, який вчинив подвійне вбивство
11 березня, 11:53
Ющенко закликав Орбана згадати боротьбу Угорщини за свободу
Ющенко звернувся з відкритим листом до Орбана
13 березня, 19:30
«Мене змушують відновити «Дружбу». Зеленський розказав про ситуацію навколо нафтопроводу
«Мене змушують відновити «Дружбу». Зеленський розказав про ситуацію навколо нафтопроводу
15 березня, 10:13
Олександр Довженко був похований у Москві поруч зі своєю дружиною
Шевченківський лауреат Тримбач розповів, чому прах Довженка так і не перевезли з Москви до Києва
18 березня, 18:04
Президент України і його високість обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах
Зеленський у Катарі: підписано історичну оборонну угоду на 10 років
Вчора, 15:53

Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
