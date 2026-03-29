Орбан вигадав новий шпигунський скандал, щоб звинуватити у цьому Україну

Віктор Орбан заявив, що айтівець «зізнався у тому, що його завербували українці»

Уряд Угорщини оприлюднив відео допиту колишнього фахівця партії «Тиса», якого нібито завербувала Україна

В Угорщині розгорівся гучний політичний скандал навколо опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра. Уряд оприлюднив майже годинне відео допиту 19-річного ІТ-фахівця цієї партії, намагаючись довести його зв’язки з українськими та натівськими структурами. Як інформує «Главком», про це пише 24hu.

Допитаний хлопець під псевдонімом Гундальф розповів, що після початку великої війни допомагав Україні відбивати російські кібератаки. Згодом він нібито припинив цю діяльність через її «радикалізацію».

Із відео стає відомо, що юнак вчиться на інженера з кібербезпеки в естонському центрі, акредитованому НАТО. У 2023 році він відвідав столицю України як волонтер. Там зустрівся з чоловіком на прізвище Давидов, який запропонував долучитися до команди кіберзахисту.

На самому відео Гундальф лише припускає, що це могла бути спроба вербування, і додає, що чоловік здався йому «підозрілим».

Одразу після публікації Віктор Орбан заявив, що айтівець «зізнався у тому, що його завербували українці». Однак лідер «Тиси» Петер Мадяр назвав це брудною операцією спецслужб.

«Це організована акція проти нашої партії. Навіть із цього відео з’ясовується: якщо проти юнака й були спроби вербування, він їх відхилив. Уряд просто перекручує факти», – заявив Петер Мадяр, лідер партії «Тиса».

Зауважимо, опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів. Згідно з даними дослідження, серед виборців, які вже визначилися з вибором, партію «Тиса» підтримують 53%. Водночас за партію «Фідес» готові проголосувати 39% респондентів.

Таким чином, опозиційна сила випереджає партію Орбана на 14 відсоткових пунктів. У попередньому опитуванні розрив становив 16 пунктів.

До слова, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі. Партія Орбана почала використовувати світлини Зеленського у своїй агітації.

«Главком» писав, що кремлівські піарники планували дискредитувати суперника Орбана. Пов’язане з Кремлем консалтингове агентство Social Design Agency розробило дезінформаційну кампанію на підтримку прем’єра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виборах. Основні зусилля мають бути спрямовані на дискредитацію його головного політичного суперника Петера Мадяра.