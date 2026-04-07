«Укрпошта» та «Нова пошта» опублікували графік роботи на Великдень

Лариса Голуб
фото: Укрпошта та Нова пошта

Керівництво пошт закликають клієнтів заздалегідь планувати відправку та отримання посилок, щоб уникнути черг у передсвяткові дні

Національний поштовий оператор «Укрпошта» та «Нова пошта» оприлюднили розклад роботи своїх відділень на період Великодніх свят. У саму неділю, 12 квітня, графік буде змінено, тоді як у передсвяткові дні та після свята компанія працюватиме у штатному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрпошту» та «Нову пошту».

Графік роботи відділень

Згідно з офіційним повідомленням, робота «Укрпошти» у святковий період організована наступним чином:

  • Субота, 11 квітня: відділення працюють за своїм звичним графіком суботи.
  • Неділя, 12 квітня (Великдень): більшість відділень відкриються пізніше – з 12:00. Деякі чергові відділення у великих містах можуть працювати за скороченим графіком, наприклад, з 10:00 до 16:00.
  • Понеділок, 13 квітня: поштові відділення відновлюють роботу у стандартному режимі понеділка.  

Під час Великодніх свят відділення та адресна доставка «Нової пошти» працюватимуть за наступним графіком:

  • 11 квітня – компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;
  • 12 квітня – скорочений робочий день з 10:00 до 16:00;
  • 13 квітня – звичайний графік роботи.

Як перевірити роботу конкретного відділення

Оскільки графік може відрізнятися залежно від типу відділення (стаціонарне чи пересувне) та населеного пункту, клієнтам радять уточнювати актуальну інформацію через:

  • Офіційний сайт «Укрпошти».
  • Шукайте найближче відділення «Нової пошти» та актуальні години роботи на сайті.
  • Мобільний застосунок компанії.
  • Чат-боти у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger).  Instagram

Керівництво «Укрпошти» та «Нової пошти» закликає клієнтів заздалегідь планувати відправку та отримання посилок, щоб уникнути черг у передсвяткові дні.

«Главком» писав, що з 1 квітня 2026 року «Укрпошта» оновила частину тарифів на пересилання посилок. Для найменших відправлень зміни становитимуть близько 5 грн, тоді як частина пріоритетних тарифів залишиться без змін. Більш суттєве коригування торкнеться категорій, де ціни раніше не відповідали фактичній собівартості, а також габаритних посилок. Водночас компанія зберігає тариф «Базовий» для клієнтів, яким не критичні терміни доставки, – він дозволяє зменшити витрати.

Нагадаємо, «Укрпошта» запускає єдиний договір для бізнес-клієнтів. Замість окремих договорів на різні види відправлень відтепер діє один документ, який можна підписати онлайн на сайті компанії.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

