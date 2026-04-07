«Укрпошта» та «Нова пошта» опублікували графік роботи на Великдень
Керівництво пошт закликають клієнтів заздалегідь планувати відправку та отримання посилок, щоб уникнути черг у передсвяткові дні
Національний поштовий оператор «Укрпошта» та «Нова пошта» оприлюднили розклад роботи своїх відділень на період Великодніх свят. У саму неділю, 12 квітня, графік буде змінено, тоді як у передсвяткові дні та після свята компанія працюватиме у штатному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрпошту» та «Нову пошту».
Графік роботи відділень
Згідно з офіційним повідомленням, робота «Укрпошти» у святковий період організована наступним чином:
- Субота, 11 квітня: відділення працюють за своїм звичним графіком суботи.
- Неділя, 12 квітня (Великдень): більшість відділень відкриються пізніше – з 12:00. Деякі чергові відділення у великих містах можуть працювати за скороченим графіком, наприклад, з 10:00 до 16:00.
- Понеділок, 13 квітня: поштові відділення відновлюють роботу у стандартному режимі понеділка.
Під час Великодніх свят відділення та адресна доставка «Нової пошти» працюватимуть за наступним графіком:
- 11 квітня – компанія працюватиме за звичайним графіком суботи;
- 12 квітня – скорочений робочий день з 10:00 до 16:00;
- 13 квітня – звичайний графік роботи.
Як перевірити роботу конкретного відділення
Оскільки графік може відрізнятися залежно від типу відділення (стаціонарне чи пересувне) та населеного пункту, клієнтам радять уточнювати актуальну інформацію через:
- Офіційний сайт «Укрпошти».
- Шукайте найближче відділення «Нової пошти» та актуальні години роботи на сайті.
- Мобільний застосунок компанії.
- Чат-боти у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger). Instagram
Керівництво «Укрпошти» та «Нової пошти» закликає клієнтів заздалегідь планувати відправку та отримання посилок, щоб уникнути черг у передсвяткові дні.
«Главком» писав, що з 1 квітня 2026 року «Укрпошта» оновила частину тарифів на пересилання посилок. Для найменших відправлень зміни становитимуть близько 5 грн, тоді як частина пріоритетних тарифів залишиться без змін. Більш суттєве коригування торкнеться категорій, де ціни раніше не відповідали фактичній собівартості, а також габаритних посилок. Водночас компанія зберігає тариф «Базовий» для клієнтів, яким не критичні терміни доставки, – він дозволяє зменшити витрати.
Нагадаємо, «Укрпошта» запускає єдиний договір для бізнес-клієнтів. Замість окремих договорів на різні види відправлень відтепер діє один документ, який можна підписати онлайн на сайті компанії.
Коментарі — 0