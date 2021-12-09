«Укрзалізниця» по-новому формуватиме ціни на квитки

У відомстві обіцяють приділити більше уваги для поліпшення сервісу для пасажирів

У компанії планують запровадити новий підхід до формування цін на квитки

АТ «Укрзалізниця» у 2022 році не буде підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, натомість готується впровадити більш гнучке ціноутворення. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Додаткові доходи компанія планує отримати від підвищення ефективності закупівель та економії на кінцевій ціні, реалізації непрофільних активів та ін., але в жодному разі не від підвищення вартості квитків» – зазначається у повідомленні.

Також у компанії зазначили, що планують запровадити новий підхід до формування цін на квитки. «Готуємось запропонувати новий підхід до формування цін на квитки в залежності від різних факторів: популярності напрямку, часу придбання проїзного документа та ін. Це дозволить пасажирам, які плануватимуть свої подорожі заздалегідь, заощадити свої кошти.

Змінимо комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків. Востаннє його переглядали у 2019 році», – йдеться у повідомленні.

Основна увага наступного року буде направлена на оновлення пасажирського рухомого складу та поліпшення сервісу для пасажирів.

Нагадаємо, з 10 грудня дорожчають квитки на експрес до «Борисполя».