Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» повідомила, в яких областях поїзди курсують із затримками

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» повідомила, в яких областях поїзди курсують із затримками
«Укрзалізниця» оприлюднила оперативний статус руху поїздів в окремих регіонах
фото: Укрзалізниця

Ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику

Через російські обстріли залізничної інфраструктури у деяких областях України можливі затримки поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Сумщина та Чернігівщина

«Маємо нові обстріли залізничної інфраструктури, пошкоджено локомотив і контактну мережу. Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях. Поїзди Суми – Київ та Суми – Харків можуть прямувати із затримками, оперативні зміни можливі також у регіональному та приміському сполученні», – йдеться у повідомленні.

Харківщина

Ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Проїзд на цій ділянці забезпечується автобусним об’їздом.

Запоріжжя

«У регіоні триває посилений моніторинг безпекової ситуації – залежно від обстановки можемо як пропускати поїзди, так і застосовувати автобусні трансфери. Просимо пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів», – наголошує компанія.

Нагадаємо, у низці регіонів «Укрзалізниця» тимчасово скоригувала рух приміських поїздів. Частина маршрутів скорочена до станції Кролевець, а сполучення зі станцією Сновськ наразі призупинене.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія майже щодня завдає ударів по українській залізниці, але Україні вдається підтримувати необхідну логістику

Теги: Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» зупиняла низку поїздів у безпечних зонах під час маневрів БПЛА
«Укрзалізниця» попередила про зміни руху потягів
7 лютого, 11:59
З Харкова поїзд відправлятиметься о 09:00 та прибуватиме до Сум о 12:17
«Укрзалізниця» призначила новий поїзд Харків – Суми: графік руху
6 лютого, 17:56
Розгортання пунктів обігріву у Дарницькому районі столиці. 4 лютого 2026 року
У Дарницькому районі розгорнуто додаткові пункти обігріву: адреси
4 лютого, 11:11
Унаслідок ударів ворога є пошкодження залізничної інфраструктури
«Укрзалізниця» обмежила рух потягів між Дніпром і Запоріжжям
30 сiчня, 11:17
Рятувальники завершили роботи після атаки РФ на пасажирський поїзд
Аварійно-рятувальні роботи на місці удару по потягу на Харківщині завершено
27 сiчня, 23:39
Компанії Bolt та Uklon отримали дозвіл працювати цілодобово у Києві
Пасажири потягів, які прибувають уночі, отримуватимуть знижку на таксі: деталі
26 сiчня, 07:47

Події в Україні

Окупанти імітують новий наступ на півночі України: аналітики викрили плани Кремля
Окупанти імітують новий наступ на півночі України: аналітики викрили плани Кремля
«Укрзалізниця» повідомила, в яких областях поїзди курсують із затримками
«Укрзалізниця» повідомила, в яких областях поїзди курсують із затримками
«Рощиній прилітало нормально»: з’явилися нові деталі утримання журналістки в СІЗО Таганрога
«Рощиній прилітало нормально»: з’явилися нові деталі утримання журналістки в СІЗО Таганрога
Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту на Волині
Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту на Волині
Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2026 року
На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина
На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua