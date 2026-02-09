«Укрзалізниця» повідомила, в яких областях поїзди курсують із затримками

Ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику

Через російські обстріли залізничної інфраструктури у деяких областях України можливі затримки поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Сумщина та Чернігівщина

«Маємо нові обстріли залізничної інфраструктури, пошкоджено локомотив і контактну мережу. Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях. Поїзди Суми – Київ та Суми – Харків можуть прямувати із затримками, оперативні зміни можливі також у регіональному та приміському сполученні», – йдеться у повідомленні.

Харківщина

Ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Проїзд на цій ділянці забезпечується автобусним об’їздом.

Запоріжжя

«У регіоні триває посилений моніторинг безпекової ситуації – залежно від обстановки можемо як пропускати поїзди, так і застосовувати автобусні трансфери. Просимо пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів», – наголошує компанія.

Нагадаємо, у низці регіонів «Укрзалізниця» тимчасово скоригувала рух приміських поїздів. Частина маршрутів скорочена до станції Кролевець, а сполучення зі станцією Сновськ наразі призупинене.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія майже щодня завдає ударів по українській залізниці, але Україні вдається підтримувати необхідну логістику