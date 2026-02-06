Головна Країна Події в Україні
«Укрзалізниця» призначила новий поїзд Харків – Суми: графік руху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
З Харкова поїзд відправлятиметься о 09:00 та прибуватиме до Сум о 12:17
фото: «Укрзалізниця»

У складі поїзда є купейні та плацкартні вагони з місцями для сидіння

«Укрзалізниця» запускає додатковий поїзд №213/214 Харків – Суми. Він курсуватиме щоденно, починаючи з 7 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Компанія наголосила, що вирішила запустити додатковий поїзд між Харковом та Сумами, аби «забезпечити зручне та передбачуване сполучення на Слобожанщині, покращити транспортну доступність регіону й створити комфортні пересадки на поїзди по Україні та за кордон».

З Харкова поїзд відправлятиметься о 09:00, прибуватиме до Сум о 12:17. Відправлення із Сум здійснюватиметься о 12:56, прибуття до Харкова – о 16:01. Потяг зупинятиметься у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці-Смородиному.

У складі поїзда є купейні та плацкартні вагони з місцями для сидіння. Водночас діятиме невелика зміна для пасажирів, зокрема, непарні місця – біля вікна, а парні – біля проходу.

Крім того, «Укрзалізниця» нагадала, що в Харкові можна скористатися пересадками на поїзди до Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Ворохти, Івано-Франківська, Чернівців, а також на міжнародні рейси до Холма та Перемишля.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» та Мінрозвитку підготували проєкт змін, що стосуються купівлі та повернення залізничних квитків. Вартість квитка у преміумсегменті залежатиме від періоду року, дня тижня, дати придбання та рівня заповненості поїзда.

Зміни стосуватимуться проїзду виключно преміумсегменту – вагони СВ (люкс), першого класу поїздів «Інтерсіті» – у внутрішньому сполученні. Вартість проїзду у вагонах плацкарт, купе, а також другого класу «Інтерсіті» поїздів внутрішнього сполучення не зміниться.

Крім того, пропонується запровадити шкалу: сума, яку повертають пасажиру, залежатиме від того, наскільки завчасно він відмовляється від поїздки. Чим раніше повернути квиток – тим більша сума повернення:

  • якщо повернути квиток за 15-20 діб до відправлення поїзда – кошти повертаються повністю;
  • за 10-14 діб – повертається 90% вартості квитка;
  • за 5-9 діб – 75% вартості;
  • від 1 до 4 діб – 50% вартості;
  • менше ніж за 24 години до відправлення – повертається в середньому 30% вартості проїзду, як це відбувається і зараз.

Зміни умов повернення коштів стосуються усіх квитків у всіх вагонах, не лише преміумсегмента.

До слова, українці оформили понад 170 тис. квитків безкоштовних квитків у межах програми «3000 км Україною». Загальна протяжність поїздок за цими квитками сягає близько 80 млн км.

Теги: Укрзалізниця Харків Суми потяг

