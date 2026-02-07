Головна Країна Суспільство
«Укрзалізниця» попередила про зміни руху потягів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
«Укрзалізниця» зупиняла низку поїздів у безпечних зонах під час маневрів БПЛА
фото: «Укрзалізниця»

Атака дронів спричинила низку затримок поїздів на Івано-Франківщині та Чернігівщині

«Укрзалізниця» оновила статус руху поїздів в окремих регіонах. Про це повідомляє «Главком».

«Після непростої ночі маємо низку затримок на Івано-Франківщині та Чернігівщині, були короткочасні зупинки поїздів у безпечних зонах під час маневрів БПЛА. Наразі все їде», – зазначив перевізник.

Харківщина

Ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ і надалі належить до зон підвищеного ризику. Проїзд на ділянці забезпечують автобуси, які цього ранку мають додаткове ускладнення у вигляді сильної ожеледиці на Донеччині.

«Втім, наш поїзд 101/102 дочекається краматорські автобуси, гарантуємо», – обіцяє «Укразалізниця».

Запоріжжя

У регіоні діє посилений моніторинг безпекової ситуації. На сьогодні базовий сценарій – автобусні трансфери між Дніпром, Синельниковим і Запоріжжям, які допомагає забезпечувати гуманітарна місія «Проліска».

Сумщина

«Наші регіональні поїзди прямуватимуть до Конотопа з особливою пильністю, далі на північ – по ситуації», – додали залізничники.

Моніторингові групи «Укрзалізниці» працюють у посиленому режимі і в разі прямої загрози БПЛА будуть зупиняти поїзди біля укриттів.

Нагадаємо, з вечора 6 лютого й упродовж ночі 7 лютого противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знешкодии 406 із 477 цілей. 

Так, у Київській області 7 лютого спалахнула пожежа в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Тим часом на Рівненщині є влучання у багатоповерхівку та пошкодження критичної інфраструктури. 

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області. 

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів. 

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Згодом з'явилося повідомлення, що на Вінниччині постраждав навчальний заклад. 

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.

Хмельниччина також потерпала від ракетно-дронової атаки. Поранення дістав один чоловік. 

