«Укрзалізниця» скоротила та скасувала частину приміських рейсів: перелік

У низці регіонів «Укрзалізниця» тимчасово скоригувала рух приміських поїздів. Частина маршрутів скорочена до станції Кролевець, а сполучення зі станцією Сновськ наразі призупинене. Про це йдеться в заяві компанії, пише «Главком».

Які поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами

Найближчим часом приміські поїзди прямуватимуть так:

№6541 Кролевець – Конотоп (замість Неплюєве – Конотоп);

№6542 Конотоп – Кролевець (замість Конотоп – Неплюєве);

№6543/6544 Кролевець – Конотоп(замість Неплюєве – Конотоп).

Які рейси тимчасово скасовано

9 лютого не курсуватимуть такі приміські поїзди:

№6502 Сновськ – Бахмач-Пас.

№6504 Сновськ – Бахмач-Пас.

№6501 Бахмач-Пас. – Сновськ

№6503 Бахмач-Пас. – Сновськ

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад і враховувати зміни під час планування поїздок.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія майже щодня завдає ударів по українській залізниці, але Україні вдається підтримувати необхідну логістику