«Укрзалізниця» скоротила та скасувала частину приміських рейсів: перелік

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Укрзалізниця» скоротила та скасувала частину приміських рейсів: перелік
В окремих регіонах тимчасово змінюється рух приміських поїздів
фото: Укрзалізниця

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад і враховувати зміни

У низці регіонів «Укрзалізниця» тимчасово скоригувала рух приміських поїздів. Частина маршрутів скорочена до станції Кролевець, а сполучення зі станцією Сновськ наразі призупинене. Про це йдеться в заяві компанії, пише «Главком».

Які поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами

Найближчим часом приміські поїзди прямуватимуть так:

  • №6541 Кролевець – Конотоп (замість Неплюєве – Конотоп);
  • №6542 Конотоп – Кролевець (замість Конотоп – Неплюєве);
  • №6543/6544 Кролевець – Конотоп(замість Неплюєве – Конотоп).

Які рейси тимчасово скасовано

9 лютого не курсуватимуть такі приміські поїзди:

  • №6502 Сновськ – Бахмач-Пас.
  • №6504 Сновськ – Бахмач-Пас.
  • №6501 Бахмач-Пас. – Сновськ
  • №6503 Бахмач-Пас. – Сновськ

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад і враховувати зміни під час планування поїздок.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія майже щодня завдає ударів по українській залізниці, але Україні вдається підтримувати необхідну логістику

