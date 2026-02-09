«Укрзалізниця» скоротила та скасувала частину приміських рейсів: перелік
Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад і враховувати зміни
У низці регіонів «Укрзалізниця» тимчасово скоригувала рух приміських поїздів. Частина маршрутів скорочена до станції Кролевець, а сполучення зі станцією Сновськ наразі призупинене. Про це йдеться в заяві компанії, пише «Главком».
Які поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами
Найближчим часом приміські поїзди прямуватимуть так:
- №6541 Кролевець – Конотоп (замість Неплюєве – Конотоп);
- №6542 Конотоп – Кролевець (замість Конотоп – Неплюєве);
- №6543/6544 Кролевець – Конотоп(замість Неплюєве – Конотоп).
Які рейси тимчасово скасовано
9 лютого не курсуватимуть такі приміські поїзди:
- №6502 Сновськ – Бахмач-Пас.
- №6504 Сновськ – Бахмач-Пас.
- №6501 Бахмач-Пас. – Сновськ
- №6503 Бахмач-Пас. – Сновськ
Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад і враховувати зміни під час планування поїздок.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія майже щодня завдає ударів по українській залізниці, але Україні вдається підтримувати необхідну логістику
