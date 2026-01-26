Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Пасажири потягів, які прибувають уночі, отримуватимуть знижку на таксі: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Пасажири потягів, які прибувають уночі, отримуватимуть знижку на таксі: деталі
Компанії Bolt та Uklon отримали дозвіл працювати цілодобово у Києві
фото: Pexels

Сервіси таксі запроваджують пільговий тариф для пасажирів, які прибувають після опівночі

Для пасажирів «Укрзалізниці», які прибуватимуть до станцій у великих містах під час комендантської години, сервіси таксі запроваджують пільговий тариф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Укрзалізниця» звернулася до Uklon та Bolt із пропозицією підтримати пасажирів, які прибувають до великих міст після опівночі – насамперед унаслідок затримок, спричинених ворожими обстрілами та змінами маршрутів. Ініціатива була запущена одразу після того, як обидва сервіси отримали дозвіл працювати в комендантську годину в Києві», – йдеться в повідомленні.

Так, Uklon надав кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому. Промокод діятиме з 23:15 до 05:00. Отримати його можна, обмінявши на «обіймашку» в застосунку УЗ. Один користувач зможе використати спеціальний промокод один раз протягом ночі.

Bolt у разі спізнення поїздів збільшує кількість автомобілів у районі вокзалів та утримує ціну під контролем. Крім того, цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa з 50% знижкою на поїздки з/до вокзалів.

Нагадаємо, компаніям Bolt та Uklon дозволили працювати цілодобово у Києві. Раніше Кабінет міністрів оновив правила пересування українців на вулиці під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися пунктів незламності.

До слова, українці зможуть подорожувати до Карпат новими поїздами. Укрзалізниця повідомила про призначення нових поїздів до Карпатського регіону. У зв’язку зі стабільним та високим попитом на маршрути до Карпат, перевізник призначив поїзд №26/25 Одеса – Рахів. Він почне курсувати з Одеси третього лютого та з Рахова з четвертого лютого. Українці зможуть подорожувати цим потягом щодня.

Теги: таксі Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ресторані тепер можна навіть вночі випити гарячого та підзарядити гаджети
Зігрітися та зарядити телефон уночі: відомий ресторан у центрі Києва змінив режим роботи
23 сiчня, 11:56
Згідно з рішенням Ради оборони, «пункти незламності» переходять на цілодобовий режим роботи
У Києві оновлено правила комендантської години: влада повідомила деталі
17 сiчня, 20:36
«Укрзалізниця» зробила позапланову зупинку для доньки зниклого військового
«Укрзалізниця» зробила додаткову зупинку поїзда для хворої доньки зниклого військового
13 сiчня, 21:39
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
11 сiчня, 09:28
«Укрзалізниця» працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом
«Укрзалізниця» повідомила, як курсуватимуть потяги протягом доби
9 сiчня, 13:00
На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується
На Київщині знеструмлено залізничну ділянку: низка поїздів затримується
8 сiчня, 22:44
Оплатити доступ до інтернету можна онлайн
«Укрзалізниця» запустила платний Wi-Fi у поїздах: деталі
7 сiчня, 14:22
«Укрзалізниця» виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення
Підвищення тарифів на вантажі «Укрзалізниці» призведе до скорочення обсягів перевезень – директор GMK Center
6 сiчня, 15:50
Пасажирам радять бути уважними та заздалегідь планувати поїздки
Як курсуватиме київська електричка у перші дні Нового року: новий розклад
29 грудня, 2025, 16:51

Особисті фінанси

Пасажири потягів, які прибувають уночі, отримуватимуть знижку на таксі: деталі
Пасажири потягів, які прибувають уночі, отримуватимуть знижку на таксі: деталі
Уряд готує реформу, яка замість однієї пенсії запровадить три
Уряд готує реформу, яка замість однієї пенсії запровадить три
Надбавки енергетикам і комунальникам. Свириденко повідомила, коли надійдуть перші виплати
Надбавки енергетикам і комунальникам. Свириденко повідомила, коли надійдуть перші виплати
Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки
Енергетики та комунальники, які відновлюють світло та тепло, отримують надбавки
Що відбувається на ринку пального в Україні та чи достатньо запасів? Відповідь Міненерго
Що відбувається на ринку пального в Україні та чи достатньо запасів? Відповідь Міненерго
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд транспортом: як скористатися
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд транспортом: як скористатися

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua