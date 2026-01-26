Пасажири потягів, які прибувають уночі, отримуватимуть знижку на таксі: деталі

Сервіси таксі запроваджують пільговий тариф для пасажирів, які прибувають після опівночі

Для пасажирів «Укрзалізниці», які прибуватимуть до станцій у великих містах під час комендантської години, сервіси таксі запроваджують пільговий тариф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Укрзалізниця» звернулася до Uklon та Bolt із пропозицією підтримати пасажирів, які прибувають до великих міст після опівночі – насамперед унаслідок затримок, спричинених ворожими обстрілами та змінами маршрутів. Ініціатива була запущена одразу після того, як обидва сервіси отримали дозвіл працювати в комендантську годину в Києві», – йдеться в повідомленні.

Так, Uklon надав кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому. Промокод діятиме з 23:15 до 05:00. Отримати його можна, обмінявши на «обіймашку» в застосунку УЗ. Один користувач зможе використати спеціальний промокод один раз протягом ночі.

Bolt у разі спізнення поїздів збільшує кількість автомобілів у районі вокзалів та утримує ціну під контролем. Крім того, цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa з 50% знижкою на поїздки з/до вокзалів.

Нагадаємо, компаніям Bolt та Uklon дозволили працювати цілодобово у Києві. Раніше Кабінет міністрів оновив правила пересування українців на вулиці під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися пунктів незламності.

До слова, українці зможуть подорожувати до Карпат новими поїздами. Укрзалізниця повідомила про призначення нових поїздів до Карпатського регіону. У зв’язку зі стабільним та високим попитом на маршрути до Карпат, перевізник призначив поїзд №26/25 Одеса – Рахів. Він почне курсувати з Одеси третього лютого та з Рахова з четвертого лютого. Українці зможуть подорожувати цим потягом щодня.