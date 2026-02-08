Головна Країна Події в Україні
Зеленський: Росія майже щодня завдає ударів по залізниці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський наголосив на необхідності допомоги від партнерів, зокрема з ракетами ППО
фото з відкритих джерел

«Важливо, що всюди вдається підтримувати необхідну логістику», – зауважив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія майже щодня завдає ударів по українській залізниці, але Україні вдається підтримувати необхідну логістику. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

«Важливо, що всюди вдається підтримувати необхідну логістику. Російська армія й цей тиждень майже кожного дня завдає ударів по залізниці. Сьогодні був прицільний удар на Чернігівщині по потягу, який сьогодні ж мав везти людей. Днями перед тим були удари по залізниці на Харківщині, Дніпровщині. Я хочу подякувати всім, хто захищає українську залізницю та забезпечує постійну, безперебійну роботу нашої «Укрзалізниці», – сказав президент.

Зеленський також наголосив на необхідності допомоги від партнерів, зокрема з ракетами ППО.

«Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Сьогодні знов була балістика по Київщині. Жодна країна у світі не повинна залишатися наодинці й без допомоги в умовах таких ударів і такої війни», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що працівники «Укрзалізниці», які залучені до ліквідації наслідків російських атак, до кінця опалювального сезону отримуватимуть додаткові 20 тис. грн. щомісяця. 

Нагадаємо, 2 лютого, зранку російська терористична армія здійснила атаку на об’єкти «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

«На Запоріжжі, Росія спрямувала БпЛА на тепловоз, який перебував на станції. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті – люди не постраждали. Залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці», – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця президент Володимир Зеленський армія росія

