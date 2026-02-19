Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по фермі на Харківщині: загинула сотня свиней

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Унаслідок удару виникла пожежа на даху будівлі ферми
Унаслідок удару виникла пожежа на даху будівлі ферми
Через ворожий обстріл постраждав працівник ферми

У селі Дворічний Кут на Харківщині російський безпілотник влучив у ферму, спричинивши пожежу та руйнації. Внаслідок удару поранено чоловіка, загинуло близько 100 свиней. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки будівлі ферми зазнали руйнацій, а на даху виникла пожежа площею близько 40 кв. м. Від обстрілу постраждав працівник ферми, чоловік 1967 року народження.

Окупанти вдарили по фермі на Харківщині: загинула сотня свиней фото 1
Окупанти вдарили по фермі на Харківщині: загинула сотня свиней фото 2
Надзвичайники ліквідовують наслідки атаки
Надзвичайники ліквідовують наслідки атаки
Разом з рятувальниками під час ліквідації наслідків обстрілів працювали сапери ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по фермерському господарству в Чорноморській громаді на Миколаївщині. Через російський обстріл загинув працівник підприємства.

Раніше російська терористична армія завдала ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді на Сумщині. Ціллю ворога стало поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай.

