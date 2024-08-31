Умєров розповів, чому насправді звільнили командувача Повітряних сил

Міністр оборони України заявив, що Україна намагається розібратися в причинах катастрофи F-16

Звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ не пов’язане із катастрофою винищувача F-16, що сталася кілька днів тому. Про це розповів CNN міністр оборони України Рустем Умєров.

«Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання… на даному етапі я б їх не пов’язував», – сказав він.

Умеров назвав смерть пілота «прикрою» і заявив, що Україна намагається розібратися в причинах катастрофи.

«Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цей файл для наших партнерів, тому вони також аналізують це та розслідують разом з нами», – сказав Умеров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За повідомленням Генштабу, Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Як повідомлялося, 29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.

У Генштабі додали, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.