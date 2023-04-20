Зеленський звільнив голову Центру протидії дезінформації

Поліна Лисенко очолила ЦПД у квітні 2021 року

Лисенко сама подала заяву про звільнення

Президент Володимир Зеленський у четвер, 20 квітня, звільнив Поліну Лисенко з посади голови Центру протидії дезінформації. Указ опубліковано на сайті глави держави.

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Зазначається, що Лисенко сама подала заяву про звільнення.

«Звільнити Лисенко Поліну Олександрівну з посади керівника Центру протидії дезінформації згідно з поданою заявою», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Поліна Лисенко очолила ЦПД у квітні 2021 року. Вона є кандидаткою юридичних наук, працювала юристкою та помічницею першого заступника директора НАБУ, очолювала департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генерального прокурора та проєкт з розвитку судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень і результатів (заснований експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі).

З вересня 2020 року обіймала посаду директорки департаменту інформаційної політики та зв’язків із громадськістю «Укрзалізниці».

Раніше Зеленський звільнив Камишіна з посади позаштатного радника.