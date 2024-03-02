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Нічний терор Одеси: кількість жертв зросла до чотирьох

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічний терор Одеси: кількість жертв зросла до чотирьох
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки воржого удару по Одесі
фото: Олег Кіпер/Telegram

Встановлені дані трьох загиблих мешканців одеського будинку

Кількість жертв нічної атаки росіян на Одесу зросла до чотирьох. Ще одне тіло рятувальники  деблокували з-під завалів будинку. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Посадовець розповів, що встановлено дані трьох інших загиблих. Ними є жінка 1952 року народження, чоловік 1988 р.н. та малюк 2021 р. н.

Пошукова операція продовжується.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненго в ніч на 2 березня.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.

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Теги: Одеса обстріл війна

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