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Уночі окупанти випустили по Миколаєву десять ракет

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти випустили по Миколаєву десять ракет
РФ запустила по Миколаєву ракети С-300
фото ілюстративне

Є попадання у різних районах Миколаєва, у тому числі по навчальному закладу

У ніч на 10 жовтня російські окупанти випустили по Миколаєву десять ракет. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«По нічних прильотах по Миколаєву: 10 штук ракет С-300. Попередньо без жертв», – повідомив він.

Раніше стало відомо, що в ніч на 10 вересня Миколаїв  зазнав ракетного обстрілу.

Місцеве видання «Новини-N» повідомляє, що є попадання у різних районах міста, у тому числі по навчальному закладу.

У ніч на 10 жовтня Росія знову випустила близько десятка ракет по Запоріжжю. Також стало відомо, що рашисти зруйнували багатоповерхівку, є постраждалі.

Станом на 7:30 повітряна тривога оголошена по всій території України.

Теги: Віталій Кім війна росія окупанти обстріл Миколаїв

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