Уночі окупанти випустили по Миколаєву десять ракет
Є попадання у різних районах Миколаєва, у тому числі по навчальному закладу
У ніч на 10 жовтня російські окупанти випустили по Миколаєву десять ракет. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«По нічних прильотах по Миколаєву: 10 штук ракет С-300. Попередньо без жертв», – повідомив він.
Раніше стало відомо, що в ніч на 10 вересня Миколаїв зазнав ракетного обстрілу.
Місцеве видання «Новини-N» повідомляє, що є попадання у різних районах міста, у тому числі по навчальному закладу.
У ніч на 10 жовтня Росія знову випустила близько десятка ракет по Запоріжжю. Також стало відомо, що рашисти зруйнували багатоповерхівку, є постраждалі.
Станом на 7:30 повітряна тривога оголошена по всій території України.
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