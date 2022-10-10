Уночі окупанти випустили по Миколаєву десять ракет

Є попадання у різних районах Миколаєва, у тому числі по навчальному закладу

У ніч на 10 жовтня російські окупанти випустили по Миколаєву десять ракет. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«По нічних прильотах по Миколаєву: 10 штук ракет С-300. Попередньо без жертв», – повідомив він.

Раніше стало відомо, що в ніч на 10 вересня Миколаїв зазнав ракетного обстрілу.

Місцеве видання «Новини-N» повідомляє, що є попадання у різних районах міста, у тому числі по навчальному закладу.

У ніч на 10 жовтня Росія знову випустила близько десятка ракет по Запоріжжю. Також стало відомо, що рашисти зруйнували багатоповерхівку, є постраждалі.

Станом на 7:30 повітряна тривога оголошена по всій території України.