Удар по Харківщині: загинула людина, є постраждалі (фото)

Наталія Порощук
Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди
фото: ДСНС Харківщини

Російська терористична армія вдарила БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок чого людина загинула, ще три постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зокрема, пошкоджені чотири приватні будинки та три господарчі споруди. Загорівся будинок та легковий автомобіль.

На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, 13 квітня близько 13:00, у місті Білопілля Сумської області ворог здійснив цілеспрямований удар безпілотником по службовому автомобілю поліції. У момент атаки правоохоронець перебував за кермом. 

Також російські загарбники обстріляли Шосткинську громаду в Сумській області. Через дронову атаку було значно пошкоджено нежитлове приміщення.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

