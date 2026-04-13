Удар по Харківщині: загинула людина, є постраждалі (фото)
Російська терористична армія вдарила БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок чого людина загинула, ще три постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Зокрема, пошкоджені чотири приватні будинки та три господарчі споруди. Загорівся будинок та легковий автомобіль.
На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.
Нагадаємо, 13 квітня близько 13:00, у місті Білопілля Сумської області ворог здійснив цілеспрямований удар безпілотником по службовому автомобілю поліції. У момент атаки правоохоронець перебував за кермом.
Також російські загарбники обстріляли Шосткинську громаду в Сумській області. Через дронову атаку було значно пошкоджено нежитлове приміщення.
