Удар по Харківщині: загинула людина, є постраждалі (фото)

Російська терористична армія вдарила БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок чого людина загинула, ще три постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зокрема, пошкоджені чотири приватні будинки та три господарчі споруди. Загорівся будинок та легковий автомобіль.

На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.

Нагадаємо, 13 квітня близько 13:00, у місті Білопілля Сумської області ворог здійснив цілеспрямований удар безпілотником по службовому автомобілю поліції. У момент атаки правоохоронець перебував за кермом.

Також російські загарбники обстріляли Шосткинську громаду в Сумській області. Через дронову атаку було значно пошкоджено нежитлове приміщення.