Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Чернігів безпілотниками, виникли пожежі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Чернігів безпілотниками, виникли пожежі
фото з відкритих джерел

Окупанти атакували критичні обʼєкти Чернігова

Вночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Про це повідомив голова Чернігіської МВА Дмитро Брижинський, пише «Главком».

За інформацією Брижинського, окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі.

У «Чернігівобленерго» повідомили, що внаслідок російської атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено близько 6 тис. абонентів Чернігова.

«Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 15 квітня російські війська здійснили атаку на важливий енергетичний об'єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. 

У «Чернігівобленерго» повідомили, що внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження інфраструктури, що призвело до знеструмлення понад 5 тис. абонентів у Ніжинському районі.

Нагадаємо, через російську атаку 13 квітня на енергооб’єкт у Чернігівському районі понад 12 тис. абонентів залишилися без світла. Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.

До слова, російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт, завдавши удару балістичною ракетою по промисловому об'єкту в Чернігові. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина. 

Повідомляється, що повітряна тривога в області була оголошена миттєво через загрозу застосування балістичного озброєння з території РФ. Невдовзі після попередження у місті пролунав потужний вибух.

Теги: вибух Чернігів відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua