Головна Київ Новини
search button user button menu button

Символ провалу плану РФ: у Києві встановлено розбиту плиту з аеропорту Гостомеля

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Шеврони всіх підрозділів, що брали участь у боях за Київську область у лютому–березні 2022 року
фото: Сухопутні війська ЗС України﻿

Композиція має глибокий символізм: вона уособлює розбиті плани ворога захопити столицю «за три дні»

Під аркою Свободи українського народу з’явився новий символ стійкості – розламана навпіл бетонна плита з Гостомельського аеропорту. Пам’ятний знак відкрили 2 квітня, приурочивши його до річниці повного звільнення Київщини від російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

Церемонія відкриття пам'ятного знака
фото: Сухопутні війська ЗС України

Композиція має глибокий символізм: вона уособлює розбиті плани ворога захопити столицю «за три дні». На плиті намальовані червоні стрілки з плану російського вторгнення. Між двома зламаними частинами плити, ніби розриваючи її, встановлено сталеву стелу з шевронами всіх підрозділів, що брали участь у звільненні Київщини.

Під час відкриття заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Євген Сасько підкреслив, що перемога в битві за Київ стала результатом не лише військової майстерності, а й безпрецедентної єдності українців.

«Ця перемога стала можливою завдяки людям, які допомагали армії, підтримували одне одного і не втрачали віри. Які самі стали армією», – зазначив він.

фото: Сухопутні війська ЗС України

Новий пам’ятний знак у серці столиці нагадуватиме про стратегічну поразку окупантів на півночі України та вшановуватиме подвиг захисників, які зупинили ворога на підступах до Києва.

Нагадаємо, перемога Сил оборони України у Київській операції навесні 2022 року стала не лише важливим військовим успіхом, а й могутнім сигналом усьому світу, що Україну не зламати. Київська оборонна операція тривала 38 діб – від початку повномасштабного вторгнення РФ до остаточного вигнання ворога з Київщини. На шляху до столиці загарбники зустріли запеклий опір у населених пунктах, які стали символами незламності. Серед них – міста-герої Буча, Ірпінь, Гостомель. 

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський,  під час оборони Київщини українська армія ше не мала «Хаймарсів», «Бредлі» та іншої західної зброї, але вже стало очевидним, що українці можуть захистити свою державу і незалежність, та обовʼязково захистять.

Теги: перемога звільнення війна Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua