Символ провалу плану РФ: у Києві встановлено розбиту плиту з аеропорту Гостомеля

Шеврони всіх підрозділів, що брали участь у боях за Київську область у лютому–березні 2022 року

Композиція має глибокий символізм: вона уособлює розбиті плани ворога захопити столицю «за три дні»

Під аркою Свободи українського народу з’явився новий символ стійкості – розламана навпіл бетонна плита з Гостомельського аеропорту. Пам’ятний знак відкрили 2 квітня, приурочивши його до річниці повного звільнення Київщини від російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

Церемонія відкриття пам'ятного знака

Композиція має глибокий символізм: вона уособлює розбиті плани ворога захопити столицю «за три дні». На плиті намальовані червоні стрілки з плану російського вторгнення. Між двома зламаними частинами плити, ніби розриваючи її, встановлено сталеву стелу з шевронами всіх підрозділів, що брали участь у звільненні Київщини.

Під час відкриття заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Євген Сасько підкреслив, що перемога в битві за Київ стала результатом не лише військової майстерності, а й безпрецедентної єдності українців.

«Ця перемога стала можливою завдяки людям, які допомагали армії, підтримували одне одного і не втрачали віри. Які самі стали армією», – зазначив він.

Новий пам'ятний знак у серці столиці, що нагадує про стратегічну поразку окупантів на півночі України

Новий пам’ятний знак у серці столиці нагадуватиме про стратегічну поразку окупантів на півночі України та вшановуватиме подвиг захисників, які зупинили ворога на підступах до Києва.

Нагадаємо, перемога Сил оборони України у Київській операції навесні 2022 року стала не лише важливим військовим успіхом, а й могутнім сигналом усьому світу, що Україну не зламати. Київська оборонна операція тривала 38 діб – від початку повномасштабного вторгнення РФ до остаточного вигнання ворога з Київщини. На шляху до столиці загарбники зустріли запеклий опір у населених пунктах, які стали символами незламності. Серед них – міста-герої Буча, Ірпінь, Гостомель.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, під час оборони Київщини українська армія ше не мала «Хаймарсів», «Бредлі» та іншої західної зброї, але вже стало очевидним, що українці можуть захистити свою державу і незалежність, та обовʼязково захистять.