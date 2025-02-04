Поліг під час ворожого штурму на Донеччині перед Великоднем. Згадаймо Сергія Філіна

Воїн боронив цілісність України спочатку на Харківському, а згодом на Донецькому напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Філіна.

Солдат 58-ої окремої механізованої бригади Сергій Сергійович Філін зазнав несумісного з життям поранення у селищі Урожайне Волноваського району Донецької області під час ворожого штурму 4 травня 2024 року. Про це повідомила сестра воїна Вікторія Лесів.

Сергій Філін народився 27 жовтня 1998 року у селищі міського типу Комишуваха Запорізької області.

Вікторія Лесів розповіла, що Філін все свідоме життя мешкав у Запоріжжі, там закінчив загальноосвітню школу №103, вступив до Запорізького професійного ліцею залізничного транспорту. Після навчання працював на Запорізькому металургійному комбінаті «Запоріжсталь».

За словами сестри, Сергій з перших днів повномасштабної війни стояв на захисті нашої країни. Він, разом із побратимами, боронив цілісність нашої держави спочатку на Харківському, а згодом на Донецькому напрямку.

«Зі слів його побратимів, Сергій був дуже мужнім, добрим, веселим і вірним товаришем», – написала сестра захисника.

Вікторія Лесів розповіла, що на Великдень родина отримала страшну звістку. Їм повідомили, що Сергій Філін зазнав несумісного з життям поранення у селищі Урожайне Волноваського району Донецької області під час ворожого штурму 4 травня 2024 року.

За словами сестри, Сергій Філін прагнув жити у мирній країні, мріяв про щасливе майбутнє для себе і своєї родини фото з відкритих джерел

«Братик загинув, разом з побратимами виконуючи наказ, не даючи ворогу можливості просунутися ні на крок. Відбиваючи безкінечні штурми. Захищаючи родину, дітей, людей, цілісність нашої держави. Його смерть стала нестерпним болем для родини. Мій братик Сергій відважно виконував свій обов'язок і стояв на захисті кожного до останнього подиху Він ніколи не скаржився, що йому важко, навпаки старався підтримувати усіх, переконуючи що все буде добре. На мої запитання завжди говорив: «Якщо не я – то хто», «Військові своїх не залишають», «Я обов'язково повернуся». Сергій мріяв про перемогу, дружину, діточок. Він прагнув жити в мирній країні. Мріяв про щасливе майбутнє для себе і своєї родини, але, на жаль, його мрії так і залишилися нереалізованими», – написала сестра полеглого захисника.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.