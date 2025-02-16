Замахи на вбивства, диверсії, спроби підпалу літаків. У Європі діє новий шпигунський підрозділ Путіна

Операціями ССО керують дві людини – генерал-полковник Андрій Авер'янов і його заступник, генерал-лейтенант Іван Касьяненко

Російські шпигунські служби мають новий тіньовий підрозділ, який націлений на Захід, здійснюючи таємні атаки по всій Європі та в інших місцях, кажуть представники західних розвідок. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі The Wall Street Journal.

Повідомляється що Департамент спеціальних завдань базується в штаб-квартирі російської військової розвідки на околиці Москви. Операції цього департаменту включають замахи на вбивство, саботаж і змову з метою встановлення запалювальних пристроїв на літаках.

За словами чиновників, створення департаменту відображає військову позицію Москви проти Заходу. Зазначається, що він був створений у 2023 році у відповідь на підтримку Заходом України і включає ветеранів найсміливіших таємних операцій Росії за останні роки.

У повідомленні зазначено, що Кремль вважає Захід співучасником нападів України на Росію, таких як саботаж газопроводу «Північний потік», вбивства високопосадовців у Москві та українські удари з використанням західних ракет дальнього радіусу дії.

Вважається, що новий відділ, відомий західним розвідникам під російською абревіатурою ССД, стоїть за низкою нещодавніх атак проти Заходу, зокрема замаху на вбивство керівника німецької компанії-виробника зброї і замаху на встановлення запалювальних пристроїв на літаках, що використовуються гігантом-перевізником DHL.

Також відповідний Департамент намагається вербувати агентів з України, країн, що розвиваються, і країн, які вважаються дружніми до Росії, таких як Сербія. Департамент також керує елітним центром спеціальних операцій, відомим під назвою «Сенеж», де Росія тренує частину своїх спецпризначенців.

Операціями ССО керують дві людини – генерал-полковник Андрій Володимирович Авер'янов і його заступник, генерал-лейтенант Іван Сергійович Касьяненко.

Авер'янов, ветеран чеченських війн Росії, розшукується чеською поліцією за підозрою в участі в операції з підриву складу боєприпасів у 2014 році, в результаті якої загинуло двоє людей. Російський диктатор Путін нагородив його найвищою нагородою Росії – медаллю Героя Росії за участь в окупації та анексії Криму.

Роль Касьяненка включає нагляд за таємними операціями в Європі та перебрання на себе управління воєнізованими операціями «Вагнера» в Африці після вбивства його засновника Євгена Пригожина у 2023 році.



Касьяненко, який володіє перською мовою і колись працював у Тегерані під прикриттям дипломатичної посади, нещодавно був залучений до сприяння передачі навичок і технологій з Росії до Ірану, як стверджують представники європейських розвідок. Тегеран надає безпілотники і ракети для війни Москви в Україні.

За словами американських і європейських чиновників, ворожа діяльність ССД досягла піку влітку минулого року, але останнім часом пішла на спад. На думку двох керівників європейських розвідок, затишшя може бути спрямоване на створення дипломатичного простору для переговорів Москви з новою адміністрацією США.

«У травні Служба безпеки України заявила, що зірвала план Росії підпалити кілька супермаркетів і кафе. План координував майор Юрій Сізов. Представники західних спецслужб заявили, що Сізов, який є офіцером підрозділу «Сенеж», що зараз входить до складу ССО, координував іншу операцію через кілька днів – підпал торгового центру у столиці Польщі Варшаві. З тих пір він перебуває під санкціями ЄС за свою роль у цих змовах», – йдеться у повідомленні.

У липні, подібні запалювальні пристрої, надіслані через DHL, загорілися в транзитних вузлах у Лейпцигу (Німеччина) та Бірмінгемі (Англія). Якби один з таких пристроїв спалахнув під час польоту, він міг би збити літак. Голова внутрішньої розвідки Німеччини Томас Хальденванг сказав, що цього не сталося лише тому, що стикувальний рейс запізнився, і пристрій спрацював в аеропорту.

Повідомляється, що СЗР діє за наказами Путіна, але командири можуть не звертатися за дозволом на проведення конкретних операцій. За словами представників європейських, американських і російських розвідок, СЗР особливо зосередилася на Німеччині, оскільки Росія вважає цю країну слабкою ланкою в НАТО через її залежність від російських енергоносіїв, зростаюче занепокоєння з приводу ядерної ескалації і симпатії до Росії серед деяких політиків і виборців.

«У травні минулого року оперативники ССД підпалили завод у Берліні, що належить компанії Diehl, яка постачає системи озброєнь в Україну. Приблизно в той же час американська розвідка повідомила Німеччину, що розкрила план вбивства лідерів європейської збройової промисловості, в тому числі Арміна Паппергера, генерального директора компанії Rheinmetall, найбільшого постачальника артилерійських боєприпасів в Україну, яка також будує танковий завод в охопленій війною країні», – зазначили у WSJ.

Напади відбувалися і в інших країнах Європи. У червні французька влада заарештувала громадянина України з подвійним українсько-російським громадянством після того, як в його готельному номері вибухнула саморобна бомба. Французька влада висунула йому звинувачення у тероризмі, заявивши, що він планував підірвати магазин товарів для дому.

Деякі законодавці та посадовці у сфері безпеки закликали Захід активізувати таємні зусилля у відповідь на операції, що проводить Росія. Колишній офіцер воєнізованого підрозділу ЦРУ Нік Томпсон заявив, що США повинні посилити і використовувати свою власну таємну діяльність, в тому числі в Росії і навколо неї, щоб стримати подальшу агресію з боку Кремля. Його думку підтримав сенатор Том Коттон, який під час нещодавніх слухань заявив, що ЦРУ «має стати сміливішим і більш інноваційним у таємних діях».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.