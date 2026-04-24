Військова служба правопорядку відреагувала на інцидент з бійцями 14-ї бригади

Ростислав Вонс
Як зазначила пресслужба ВСП, більшість фактів про стан бійців, згаданих у соцмережах, перебували у полі зору правоохоронних органів
За окремими матеріалами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень

Військова служба правопорядку уважно відстежує сигнали та реагує на кожне повідомлення, яке може свідчити про порушення законодавства або прав військовослужбовців. Завершується проведення розслідування ситуації, яка склалась з бійцями 14-ї бригади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВСП.

«У разі підтвердження, факти протиправних дій отримають належну правову оцінку, а винні особи понесуть відповідальність відповідно до вимог законодавства України. Слід зазначити, що більшість фактів, згаданих у соцмережах, вже перебували у полі зору правоохоронних органів», – йдеться в заяві.

Як зазначає пресслужба, за окремими матеріалами розглядаються рішення про відкриття кримінальних проваджень. «Збройні сили України залишаються інституцією, яка функціонує на засадах законності, підзвітності та внутрішнього контролю, з нульовою толерантністю до корупції», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправах через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ. Логістика військ забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА.

Генштаб ЗСУ повідомив, що попереднє командування 14-ї окремої механізованої бригади приховувало реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Як повідомило відомство, було виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.

«На даний час завершується службове розслідування щодо посадових осіб 14-ї окремої механізованої бригади, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок. Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях», – вказано в заяві.

Раніше Міністерство оборони прокоментувало інформацію про голодування бійців. Відомство заявило, що на інцидент уже звернули увагу відповідні командувачі.

«Попри ускладнену логістику намагаються вирішити питання з забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв’язку з рідними», – йдеться в заяві Міноборони. Після розголосу військовим за добу передали декілька посилок з харчами.

Читайте також:

Читайте також

У Кремлі буде спроба запустити приховану мобілізацію
Росія щодня не добирає 200 солдатів: що це означає для фронту
20 квiтня, 10:01
За носіння військової форми цивільні можуть отримати штраф від 2 550 до 6 800 грн
Штрафи за камуфляж. Міноборони показало, який одяг заборонено носити цивільним
18 квiтня, 12:15
Генерал-лейтенантка Сьюзен Койл очолить армію у липні 2026 року
Сухопутні війська Австралії вперше очолить жінка
14 квiтня, 05:18
Дрон виявили в лісі вдень, поліція оточила місце знахідки та почала розслідування
У Фінляндії впав четвертий за кілька тижнів дрон. Прем’єр звернувся до України з проханням
12 квiтня, 21:29
Підʼїхати до будинку Лідії було неможливо, адже все навкруги було завалено уламками після чергового обстрілу
Військові евакуювали із прифронтового села 81-річну жінку, яка жила в будинку із тілом загиблого сина
12 квiтня, 15:19
В Україні затверджено річну відстрочку для молодих контрактників
В Україні затверджено річну відстрочку для молодих контрактників
9 квiтня, 01:32
Піт Гегсет пригрозив новими ударами по Ірану під час перемир’я
Пентагон назвав умову для нових ударів по Ірану
8 квiтня, 18:40
Російський наступ на Добропілля зривається
Росія «вичерпується»: що відбувається на Добропільському напрямку
6 квiтня, 13:23
Спрощення процедури полегшить роботу військовослужбовцям, які займалися обліком і списанням майна
Уряд спростив списання знищеного військового майна
2 квiтня, 17:27

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
