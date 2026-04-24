Військова служба правопорядку відреагувала на інцидент з бійцями 14-ї бригади

Військова служба правопорядку уважно відстежує сигнали та реагує на кожне повідомлення, яке може свідчити про порушення законодавства або прав військовослужбовців. Завершується проведення розслідування ситуації, яка склалась з бійцями 14-ї бригади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВСП.

«У разі підтвердження, факти протиправних дій отримають належну правову оцінку, а винні особи понесуть відповідальність відповідно до вимог законодавства України. Слід зазначити, що більшість фактів, згаданих у соцмережах, вже перебували у полі зору правоохоронних органів», – йдеться в заяві.

Як зазначає пресслужба, за окремими матеріалами розглядаються рішення про відкриття кримінальних проваджень. «Збройні сили України залишаються інституцією, яка функціонує на засадах законності, підзвітності та внутрішнього контролю, з нульовою толерантністю до корупції», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправах через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ. Логістика військ забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА.

Генштаб ЗСУ повідомив, що попереднє командування 14-ї окремої механізованої бригади приховувало реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Як повідомило відомство, було виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.

«На даний час завершується службове розслідування щодо посадових осіб 14-ї окремої механізованої бригади, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок. Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях», – вказано в заяві.

Раніше Міністерство оборони прокоментувало інформацію про голодування бійців. Відомство заявило, що на інцидент уже звернули увагу відповідні командувачі.

«Попри ускладнену логістику намагаються вирішити питання з забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв’язку з рідними», – йдеться в заяві Міноборони. Після розголосу військовим за добу передали декілька посилок з харчами.