Йдеться про можливе скорочення контингенту на тлі конфлікту із союзниками

Президент США Дональд Трамп обговорює можливість скорочення американського військового контингенту в Європі, розглядаючи варіант зменшення кількості військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами джерела, причиною стали розбіжності з європейськими союзниками, зокрема через їхню позицію щодо війни проти Ірану. Йдеться про можливе повернення частини військових до США, а не їх перекидання до інших країн.

Наразі жодного остаточного рішення не ухвалено, а Пентагон ще не отримував вказівок готувати конкретні плани. Джерело не уточнило, про яку саме кількість військових може йтися.

На сьогодні в Європі розміщено понад 80 тисяч американських військовослужбовців. Найбільший контингент перебуває у Німеччині, також значні сили розташовані в Італії, Великій Британії та Іспанії.

До слова, США виступають проти будь-яких спроб Ірану стягувати плату за прохід нафтових суден повз його узбережжя. Американський президент Дональд Трамп хоче, щоб Ормузька протока залишалася відкритою та без обмежень.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп готовий ставити інтереси Володимира Путіна вище за безпеку власних військових. Після появи доказів від Washington Post та CNN про те, що Росія надає Ірану координати для атак на американські сили, у Кувейті внаслідок удару дрона загинуло шість резервістів США. Проте під час церемонії прощання з військовими Трамп фактично виправдав дії Москви, заявивши, що розвіддані «не надто допомагають» Тегерану, і порівняв це з діями США в Україні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський намагався переконати США у тому, що Росія допомагає Ірану воювати на Близькому Сході. Однак, за словами глави держави, це не дало результатів через позицію Вашингтона. Український лідер заявив, що США проігнорували переконливі докази того, що Росія допомагає Ірану атакувати американські бази на Близькому Сході, оскільки адміністрація американського президента Дональда Трампа довіряє російському диктатору Володимиру Путіну.