Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик
Кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту може збільшуватися, оскільки ворог скинув авіабомби у людних місцях
У неділю, 29 березня, російська терористична армія завдала удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Краматорська на Донеччині. Станом на 14:20 було відомо про вісьмох поранених та трьох загиблих, серед яких – 13-річний хлопчик. Як інформує «Главком», про це у у коментарі «Суспільному» повідомив речник поліції Донеччини Павло Дяченко.
За його словами, кількість постраждалих внаслідок російського удару може збільшуватися, оскільки ворог скинув авіабомби у людних місцях.
«Сьогодні по Краматорську було завдано декілька ударів. Це різні частини міста. Зараз на всіх локаціях працюють слідчо-оперативні групи, обʼїзд здійснюють парамедики. Попередньо це були удари керованими авіабомбами», – повідомив Павло Дяченко.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що поранені – віком від 20 до 85 років.
За словами Філашкіна, у місті пошкоджено чимало багатоповерхівок.
«На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо», – повідомив начальник Донецької ОВА.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про масштаби російського терору та його прямого зв’язку з кризою на Близькому Сході за останній тиждень. За словами глави держави, лише за останні сім днів ворог випустив по Україні 3000 дронів та 1450 авіабомб, одночасно інвестуючи у затягування війни в регіоні Затоки.
Також у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучань пошкоджено критичний об’єкт енергопостачання, що спричинило перебої з електрикою у низці населених пунктів регіону.
До слова, стало відомо про смерть 13-річної дівчинки, за життя якої медики боролися протягом останньої доби. Дитина отримала несумісні з життям поранення під час обстрілу зони відпочинку, де в момент атаки перебували сім’ї з дітьми.
