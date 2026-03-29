Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту може збільшуватися, оскільки ворог скинув авіабомби у людних місцях

У неділю, 29 березня, російська терористична армія завдала удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Краматорська на Донеччині. Станом на 14:20 було відомо про вісьмох поранених та трьох загиблих, серед яких – 13-річний хлопчик. Як інформує «Главком», про це у у коментарі «Суспільному» повідомив речник поліції Донеччини Павло Дяченко.

За його словами, кількість постраждалих внаслідок російського удару може збільшуватися, оскільки ворог скинув авіабомби у людних місцях.

РФ вдарила авіабомбами по Краматорську, серед загиблих 13-річний хлопчик.



Наслідки удару показує кореспондент Донбас Реалії. Як повідомляє міська рада, пошкоджено численні багатоповерхівки. Щонайменше три людини загинули, зокрема дитина, сім поранених.

«Сьогодні по Краматорську було завдано декілька ударів. Це різні частини міста. Зараз на всіх локаціях працюють слідчо-оперативні групи, обʼїзд здійснюють парамедики. Попередньо це були удари керованими авіабомбами», – повідомив Павло Дяченко.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що поранені – віком від 20 до 85 років.

За словами Філашкіна, у місті пошкоджено чимало багатоповерхівок.

«На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо», – повідомив начальник Донецької ОВА.

9 фото На весь екран

















Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про масштаби російського терору та його прямого зв’язку з кризою на Близькому Сході за останній тиждень. За словами глави держави, лише за останні сім днів ворог випустив по Україні 3000 дронів та 1450 авіабомб, одночасно інвестуючи у затягування війни в регіоні Затоки.

Також у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучань пошкоджено критичний об’єкт енергопостачання, що спричинило перебої з електрикою у низці населених пунктів регіону.

До слова, стало відомо про смерть 13-річної дівчинки, за життя якої медики боролися протягом останньої доби. Дитина отримала несумісні з життям поранення під час обстрілу зони відпочинку, де в момент атаки перебували сім’ї з дітьми.