Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик
У місті пошкоджено чимало багатоповерхівок
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту може збільшуватися, оскільки ворог скинув авіабомби у людних місцях

У неділю, 29 березня, російська терористична армія завдала удару керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Краматорська на Донеччині. Станом на 14:20 було відомо про вісьмох поранених та трьох загиблих, серед яких – 13-річний хлопчик. Як інформує «Главком», про це у у коментарі «Суспільному» повідомив речник поліції Донеччини Павло Дяченко.

За його словами, кількість постраждалих внаслідок російського удару може збільшуватися, оскільки ворог скинув авіабомби у людних місцях.

«Сьогодні по Краматорську було завдано декілька ударів. Це різні частини міста. Зараз на всіх локаціях працюють слідчо-оперативні групи, обʼїзд здійснюють парамедики. Попередньо це були удари керованими авіабомбами», – повідомив Павло Дяченко.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що поранені – віком від 20 до 85 років.

Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик фото 1

За словами Філашкіна, у місті пошкоджено чимало багатоповерхівок.

«На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо», – повідомив начальник Донецької ОВА.

9 фото
На весь екран

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про масштаби російського терору та його прямого зв’язку з кризою на Близькому Сході за останній тиждень. За словами глави держави, лише за останні сім днів ворог випустив по Україні 3000 дронів та 1450 авіабомб, одночасно інвестуючи у затягування війни в регіоні Затоки.

Також у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучань пошкоджено критичний об’єкт енергопостачання, що спричинило перебої з електрикою у низці населених пунктів регіону.

До слова, стало відомо про смерть 13-річної дівчинки, за життя якої медики боролися протягом останньої доби. Дитина отримала несумісні з життям поранення під час обстрілу зони відпочинку, де в момент атаки перебували сім’ї з дітьми.

Читайте також:

Теги: Донбас армія смерть парамедики ворог поранення дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua