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Шольц пообіцяв зимову допомогу для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шольц пообіцяв зимову допомогу для України
Шольц пообіцяв Україні подальші поставки зброї та фінансову підтримку
фото з відкритих джерел

Очільник уряду Німеччини зазначив, що центральним пунктом нового пакета допомоги стане «все, що необхідно для ППО»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні подальші поставки зброї та фінансову підтримку. Крім того, Берлін надасть їй пакет допомоги для майбутнього зимового сезону, повідомив Шольц, виступаючи в Бундестазі в четвер, 19 жовтня, з урядовою заявою напередодні саміту ЄС, передає DW.

Очільник уряду Німеччини зазначив, що центральним пунктом нового пакета допомоги стане «все, що необхідно для ППО». За його словами, серед іншого Німеччина передасть Києву додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot, нові системи Iris-T, зенітні танки Gepard, а також боєприпаси. Канцлер Німеччини зазначив, що фінансування нової допомоги Україні необхідно обговорити і на європейському рівні. Йдеться, зокрема, про середньострокове фінансове планування ЄС.

Крім того, Олаф Шольц висловив непохитну підтримку Ізраїлю, який постраждав від масштабних атак угруповання ХАМАС, визнаного терористичною організацією в ЄС, Ізраїлі та США.

«У ці важкі часи Німеччина стоїть твердо на боці Ізраїлю», – наголосив канцлер ФРН.

Шольц нагадав про свій візит солідарності в Тель-Авів 17 жовтня. Водночас Шольц заявив про необхідність надати гуманітарну допомогу цивільному населенню Сектора Гази і знову наголосив на тому, що необхідно розмежовувати ХАМАС, який контролює цю територію, і палестинців, які там живуть. Він також заявив, що вражений зустрічами з родичами людей, захоплених терористами в заручники.

Канцлер ФРН застеріг ліванський терористичний рух «Хезболла», а також Іран, що підтримує його, від вступу у військовий конфлікт з Ізраїлем. Необхідно зробити все можливе, щоб запобігти поширенню конфлікту на Близькому Сході, наголосив він. Усі країни Євросоюзу займають чітку позицію щодо підтримки Ізраїлю, і вона не зміниться, переконаний Шольц.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ має збільшувати тиск на Путіна, щоби він усвідомив, що не може продовжувати війну заради своїх імперських амбіцій.

Раніше Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін має усвідомити, що держави ООН будуть відстоювати принципи мирного порядку та мають рішучий настрой щодо цього.

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Теги: Олаф Шольц озброєння Німеччина війна Ізраїль

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