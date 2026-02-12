Головна Світ Економіка
Сіярто поскаржився китайському міністрові на лідерів Європи

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Лариса Голуб
Сіярто поскаржився китайському міністрові на лідерів Європи
Сіярто заявив, що «європейці постійно підривають мирні зусилля» щодо України
фото з відкритих джерел

Сіярто вкотре повторив тезу, що нібито членство України в ЄС суперечить інтересам Угорщини

Сьогодні, 12 лютого, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Будапешті зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське державне інформагентство MTI.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі заявив, що членство України в ЄС суперечить інтересам Угорщини та що «європейці постійно підривають мирні зусилля» щодо України.

«На жаль, європейці постійно підривають зусилля щодо миру», – заявив Сійярто.

Повідомляється, що вони обговорили ситуацію з безпекою в Європі. При цьому Сіярту заявив, що Угорщина пишається своїм спільним із Китаєм членством у групі «Друзі миру», створеній за ініціативи Пекіна в ООН. 

Зауважимо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан звинуватив Брюссель та Україну у «війні» проти його країни. Причиною чергової різкої заяви стала публікації Politico про ідею «вступу в ЄС авансом» для України. З його слів, описане у матеріалі є «найновішим планом війни».

Нагадаємо, ЄС вже придумав, як долатиме вето Орбана на вступ України. Євросоюз має кілька варіантів, як діяти з категоричним небажанням Угорщини підтримувати процедурні рішення для подальшої євроінтеграції України. Один з варіантів: у квітні Орбан програє на виборах своєму супернику Петеру Мадяру – і після того ситуація з позицією Угорщини кардинально зміниться. 

Варіант другий: якщо ж Орбан утримається при владі. Тут  у Євросоюзі розраховують на «карту Трампа». Є сподівання, що американський президент зможе використати свій вплив на Віктора Орбана. 

 

