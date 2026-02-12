Сіярто поскаржився китайському міністрові на лідерів Європи

Сіярто вкотре повторив тезу, що нібито членство України в ЄС суперечить інтересам Угорщини

Сьогодні, 12 лютого, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Будапешті зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське державне інформагентство MTI.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі заявив, що членство України в ЄС суперечить інтересам Угорщини та що «європейці постійно підривають мирні зусилля» щодо України.

«На жаль, європейці постійно підривають зусилля щодо миру», – заявив Сійярто.

Повідомляється, що вони обговорили ситуацію з безпекою в Європі. При цьому Сіярту заявив, що Угорщина пишається своїм спільним із Китаєм членством у групі «Друзі миру», створеній за ініціативи Пекіна в ООН.

Зауважимо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан звинуватив Брюссель та Україну у «війні» проти його країни. Причиною чергової різкої заяви стала публікації Politico про ідею «вступу в ЄС авансом» для України. З його слів, описане у матеріалі є «найновішим планом війни».

Нагадаємо, ЄС вже придумав, як долатиме вето Орбана на вступ України. Євросоюз має кілька варіантів, як діяти з категоричним небажанням Угорщини підтримувати процедурні рішення для подальшої євроінтеграції України. Один з варіантів: у квітні Орбан програє на виборах своєму супернику Петеру Мадяру – і після того ситуація з позицією Угорщини кардинально зміниться.

Варіант другий: якщо ж Орбан утримається при владі. Тут у Євросоюзі розраховують на «карту Трампа». Є сподівання, що американський президент зможе використати свій вплив на Віктора Орбана.