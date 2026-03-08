Трамп заявив, що удар по школі для дівчаток був здійснений Іраном, але є нюанс

Міністр оборони США Піт Гегсет слідом за Трампом звинуватив Іран в атаці на школу для дівчаток

Президент Дональд Трамп поклав провину на Іран за удар по початковій школі на півдні країні, в результаті якого загинули щонайменше 168 дітей та 14 вчителів, що суперечить аналізам CNN, інших ЗМІ та експертів, які припускали, що ймовірно, відповідальними є американські військові, пише «Главком».

«Виходячи з того, що я бачив, це зробив Іран», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One. Трамп також охарактеризував іранські боєприпаси як «дуже неточні».

Міністр оборони Піт Хегсет також звинуватив Іран, заявивши журналістам: «Єдина сторона, яка атакує цивільних осіб, – це Іран».

Білий дім раніше не виключав, що удар здійснили американські військовослужбовці.

Також CNN повідомляв, що супутникові знімки, геолокаційні відео, публічні заяви американських чиновників та оцінка експертів з боєприпасів свідчать про те, що початкова школа Шаджаре Таййба в Мінабі була обстріляна 28 лютого приблизно в той самий час, коли американські війська, ймовірно, здійснили атаку на сусідню військово-морську базу Корпусу вартових Ісламської революції.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали бойову операцію в Ірані. За його словами, мета США – «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Трамп додав, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував звернення щодо атак по Ірану і фактично повторив заяву Трампа, що операція була розпочата для «усунення загрози».