Рада розглядає відставку п’ятьох міністрів: трансляція засідання

На пленарному засіданні Рада може звільнити п’ятьох міністрів

Стефанчук анонсував розгляд кадрових питань Кабінету міністрів у середу й четвер

Сьогодні, 3 листопада, Верховна Рада розгляне подання про відставку п’ятьох міністрів уряду Дениса Шмигаля. В межах переформатування Кабміну частину з них буде перепризначено на нові посади, а частина залишить уряд.

На пленарному засіданні Рада може звільнити:

першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка (подав до апарату Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада);

віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова (подав заяву 1 листопада, його кандидатуру запропоновано на посаду міністра оборони);

віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського (подав заяву 1 листопада);

міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського (подав заяву 19 жовтня);

міністра оборони Андрія Тарана (подав заяву 2 листопада).

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував розгляд кадрових питань Кабінету міністрів у середу й четвер.

2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Цього ж дня комітет Ради прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти заяву про звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Таке ж рішення і щодо міністра економіки України Олексія Любченка.

Як відомо, 2 листопада міністр економіки Любченко подав у відставку, з відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.

Вчора стало відомо, що Олег Уруський написав заяву про відставку.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення.

Нагадаємо, нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук прокоментувала висування своєї кандидатури на посаду голови Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України замість Олексія Резнікова.

Як стало відомо «Главкому» із власних джерел кадрові ротації у кабінеті міністрів наступні: