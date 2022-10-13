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Усі дороги перерізані: окупант поскаржився на оточення ЗСУ (аудіо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Усі дороги перерізані: окупант поскаржився на оточення ЗСУ (аудіо)
Командування російської армії заборонило окупантам відступати
фото з відкритих джерел

Окупант у розмові з дружиною розповідає, що їхній батальйон висунули на передову без підкріплення

Рашисти скаржаться, що потрапили в нове оточення на одній із ділянок фронту, але відступати командування їм заборонило. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант у розмові з дружиною розповідає, що їхній батальйон висунули на передову, а там вони потрапили в півоточення. Командування російської армії заборонило їм відступати і наказало чекати на підкріплення.

«Нас на передову висунули, у нас тут п*здець. Усі дороги майже перерізані. Тримаємо оборону, крім нас ніхто, сказали бл*дь. Треба потерпіти поки прийде підкріплення. Підкріплення поки не готове. Ми в півоточенні майже, так що дивися, зв'язку може не бути» , – зазначив загарбник.

За повідомленням британської розвідки, окупанти втікають з Херсона, бо бояться контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. 

Теги: дороги Міноборони війна окупанти ЗСУ

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