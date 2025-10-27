Скільки платитимуть безробітним у листопаді та як оформити допомогу

Як отримати допомогу по безробіттю в Україні: суми та порядок оформлення

Держава фінансово підтримує людей, які втратили роботу або частину доходу. Суми допомоги залежать від страхового стажу та середнього заробітку

У листопаді 2025 року українці, які офіційно зареєстровані як безробітні, зможуть отримати державну допомогу. Розмір виплат залежатиме від страхового стажу та попереднього доходу і надаватиметься як застрахованим, так і незастрахованим особам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал «Дія».

Грошову допомогу виплачують:

особам працездатного віку до виходу на пенсію;

людям з інвалідністю до пенсійного віку, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

особам до 16 років, які працювали та були звільнені через скорочення чи реорганізацію.

Мінімальна допомога становить від 650 до 1000 грн і виплачується, зокрема, звільненим за порушення трудової дисципліни та молодим спеціалістам без досвіду роботи.

Інші безробітні отримують суму, прив’язану до страхового стажу та середнього доходу:

до 2 років стажу – 50%;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 10 років – 60%;

понад 10 років – 70%.

Розмір виплати також зменшується з часом:

перші 90 днів – 100% розрахованої суми;

наступні 90 днів – 80%;

ще через 90 днів – 70%.

Максимальний термін отримання допомоги – 360 календарних днів, для осіб передпенсійного віку – до 720 днів.

Для оформлення виплат необхідно звернутися до будь-якого центру зайнятості з:

заявою від безробітного;

довідкою про середню зарплату з останнього місця роботи (можна сформувати на порталі «Дія»);

трудовою книжкою;

військовим квитком;

паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Подати заявку на отримання допомоги також можна онлайн на сайті «Дія».

