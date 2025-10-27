Головна Гроші Особисті фінанси
Скільки платитимуть безробітним у листопаді та як оформити допомогу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Скільки платитимуть безробітним у листопаді та як оформити допомогу
Як отримати допомогу по безробіттю в Україні: суми та порядок оформлення
фото з відкритих джерел

Держава фінансово підтримує людей, які втратили роботу або частину доходу. Суми допомоги залежать від страхового стажу та середнього заробітку

У листопаді 2025 року українці, які офіційно зареєстровані як безробітні, зможуть отримати державну допомогу. Розмір виплат залежатиме від страхового стажу та попереднього доходу і надаватиметься як застрахованим, так і незастрахованим особам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал «Дія».

Грошову допомогу виплачують:

  • особам працездатного віку до виходу на пенсію;
  • людям з інвалідністю до пенсійного віку, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;
  • особам до 16 років, які працювали та були звільнені через скорочення чи реорганізацію.

Мінімальна допомога становить від 650 до 1000 грн і виплачується, зокрема, звільненим за порушення трудової дисципліни та молодим спеціалістам без досвіду роботи.

Інші безробітні отримують суму, прив’язану до страхового стажу та середнього доходу:

  • до 2 років стажу – 50%;
  • від 2 до 6 років – 55%;
  • від 6 до 10 років – 60%;
  • понад 10 років – 70%.

Розмір виплати також зменшується з часом:

  • перші 90 днів – 100% розрахованої суми;
  • наступні 90 днів – 80%;
  • ще через 90 днів – 70%.

Максимальний термін отримання допомоги – 360 календарних днів, для осіб передпенсійного віку – до 720 днів.

Для оформлення виплат необхідно звернутися до будь-якого центру зайнятості з:

  • заявою від безробітного;
  • довідкою про середню зарплату з останнього місця роботи (можна сформувати на порталі «Дія»);
  • трудовою книжкою;
  • військовим квитком;
  • паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Подати заявку на отримання допомоги також можна онлайн на сайті «Дія».

Нагадаємо, що у 2026 році в Україні запрацює послуга розлучення онлайн через державний застосунок «Дія». Вона буде доступна для подружжя без неповнолітніх дітей і дозволить розірвати шлюб без паперових документів та кількох візитів до ДРАЦС.

