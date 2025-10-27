Скільки платитимуть безробітним у листопаді та як оформити допомогу
Держава фінансово підтримує людей, які втратили роботу або частину доходу. Суми допомоги залежать від страхового стажу та середнього заробітку
У листопаді 2025 року українці, які офіційно зареєстровані як безробітні, зможуть отримати державну допомогу. Розмір виплат залежатиме від страхового стажу та попереднього доходу і надаватиметься як застрахованим, так і незастрахованим особам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал «Дія».
Грошову допомогу виплачують:
- особам працездатного віку до виходу на пенсію;
- людям з інвалідністю до пенсійного віку, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;
- особам до 16 років, які працювали та були звільнені через скорочення чи реорганізацію.
Мінімальна допомога становить від 650 до 1000 грн і виплачується, зокрема, звільненим за порушення трудової дисципліни та молодим спеціалістам без досвіду роботи.
Інші безробітні отримують суму, прив’язану до страхового стажу та середнього доходу:
- до 2 років стажу – 50%;
- від 2 до 6 років – 55%;
- від 6 до 10 років – 60%;
- понад 10 років – 70%.
Розмір виплати також зменшується з часом:
- перші 90 днів – 100% розрахованої суми;
- наступні 90 днів – 80%;
- ще через 90 днів – 70%.
Максимальний термін отримання допомоги – 360 календарних днів, для осіб передпенсійного віку – до 720 днів.
Для оформлення виплат необхідно звернутися до будь-якого центру зайнятості з:
- заявою від безробітного;
- довідкою про середню зарплату з останнього місця роботи (можна сформувати на порталі «Дія»);
- трудовою книжкою;
- військовим квитком;
- паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.
Подати заявку на отримання допомоги також можна онлайн на сайті «Дія».
