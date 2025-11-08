Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Дніпро: зросла кількість жертв (оновлено)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Дніпро: зросла кількість жертв (оновлено)
Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання тривають
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Рятувальники вилучили з-під завалів тіло жінки; постраждали 11 осіб, серед них двоє дітей.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про оновлені дані щодо наслідків нічного російського удару по житловій 9-поверхівці у місті Дніпро. За останніми даними, кількість загиблих зросла до двох осіб – рятувальники вилучили з-під завалів тіло жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначили рятувальники, кількість жертв внаслідок нічної атаки зросла до двох осіб, також постраждало 11 осіб, серед яких двоє дітей.

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали, надавати допомогу постраждалим та розшукувати можливих жертв, які можуть перебувати під уламками.

Пізніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про збільшення кількості жертв.

«Доки не буде закінчена рятувальна операція, на жаль, кількість жертв буде рости. Вже 3 людини загинуло, ще одну не можуть знайти», – повідомив Філатов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічної масованої атаки Росії по території України. Головний удар припав на Дніпро, де ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Як повідомляє Зеленський, російські терористи випустили понад 450 ударних дронів та 45 ракет різних типів по Україні.

Читайте також:

Теги: Дніпро обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок вибуху двоє людей загинули на місці від травм
Росіяни обстріляли Костянтинівку FPV-дронами: є жертви та поранені
14 жовтня, 01:19
Внаслідок ворожої атаки зайнявся супермаркет АТБ
На Дніпропетровщині розгорілась сильна пожежа після обстрілу
20 жовтня, 00:57
КАБИ атакували Харків
Харків атакували ворожі КАБи: є постраждалі
21 жовтня, 00:48
Росія активно вдосконалює старі фугасні радянські бомби
Нова загроза? Росія вперше вдарила модернізованим КАБом по Полтавщині
20 жовтня, 15:51
Окупанти атакували Запоріжжя
Окупанти вдарили по Запоріжжю
22 жовтня, 01:44
Протиповітряна оборона збила 333 ворожих БпЛА
Комбінований удар по Україні. Повітряні сили повідомили, скільки збили ракет і дронів
22 жовтня, 12:53
Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
Удар по Київщині: у Броварах пошкоджено житлові будинки, магазин та автівки (фото)
10 жовтня, 11:32
Головний рабин України Моше Асман оглядає синагогу після дронової атаки
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)
23 жовтня, 08:27
Окупанти атакували Запоріжжя
Окупанти обстріляли Запорізький район: зруйновані будинки, виникли пожежі
5 листопада, 23:19

Події в Україні

ДБР оголосило підозру командиру батальйону через загибель 19 людей: що відомо
ДБР оголосило підозру командиру батальйону через загибель 19 людей: що відомо
Атака на Дніпро: зросла кількість жертв (оновлено)
Атака на Дніпро: зросла кількість жертв (оновлено)
Зеленський розповів про ракетний удар по Дніпру – є загиблий та поранені
Зеленський розповів про ракетний удар по Дніпру – є загиблий та поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2025 року
Дніпропетровська ОВА показала фото пошкодженого будинку внаслідок атаки
Дніпропетровська ОВА показала фото пошкодженого будинку внаслідок атаки
На Полтавщині одне місто залишилося без води, тепла, світла через атаку РФ
На Полтавщині одне місто залишилося без води, тепла, світла через атаку РФ

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Сьогодні, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua