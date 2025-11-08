Атака на Дніпро: зросла кількість жертв (оновлено)

Рятувальники вилучили з-під завалів тіло жінки; постраждали 11 осіб, серед них двоє дітей.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про оновлені дані щодо наслідків нічного російського удару по житловій 9-поверхівці у місті Дніпро. За останніми даними, кількість загиблих зросла до двох осіб – рятувальники вилучили з-під завалів тіло жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначили рятувальники, кількість жертв внаслідок нічної атаки зросла до двох осіб, також постраждало 11 осіб, серед яких двоє дітей.

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали, надавати допомогу постраждалим та розшукувати можливих жертв, які можуть перебувати під уламками.

Пізніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про збільшення кількості жертв.

«Доки не буде закінчена рятувальна операція, на жаль, кількість жертв буде рости. Вже 3 людини загинуло, ще одну не можуть знайти», – повідомив Філатов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічної масованої атаки Росії по території України. Головний удар припав на Дніпро, де ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Як повідомляє Зеленський, російські терористи випустили понад 450 ударних дронів та 45 ракет різних типів по Україні.