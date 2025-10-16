Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні прогнозують різке подорожчання картоплі взимку

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
В Україні прогнозують різке подорожчання картоплі взимку
В Україні картопля може подорожчати у 2,5 раза через неврожай і податки
фото з відкритих джерел

Аналітик пояснює зростання цін посухою, неврожайністю та підвищенням податків

 

Картопля в українських супермаркетах цієї зими може коштувати до 55 грн за кілограм через вплив посухи, твердого ґрунту та підвищення податків, прогнозує аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на agronews.ua.

Аналітик Максим Гопка прогнозує нове подорожчання картоплі в Україні взимку 2025–2026 років. За його словами, зараз середня гуртова ціна картоплі коливається в межах 19–22 грн за кілограм, у супермаркетах вона сягає 30–35 грн.

Причинами зростання вартості є часткова неврожайність через посуху та твердий ґрунт, що ускладнило збирання картоплі в Центральній і Східній Україні. «Це перший врожай, який не змогли повноцінно зібрати через твердий ґрунт. Загалом це стосується більше Центральної і Східної України. Можливо на Західній не було дуже великих таких проблем, тому що там трохи інший клімат. Але в загальній картині ще фіксується те, що картопля в невеликих обсягах, але дозбираються, і це вплинуло на ціну. Але навіть якщо ми зберемо цю картоплю, то я не впевнений, що ціна дуже сильно знизиться», – зазначив аналітик.

Окрім того, на ціни вплинуть підвищення податків, дорожчання пального та логістичних витрат. «Тому якогось суттєвого зниження цін, на жаль, не буде», – підкреслив Гопка.

Аналітик уточнив, що оптимістичний сценарій передбачає вартість картоплі 50–55 грн за кілограм у січні–лютому, але реалістично вона може сягати і 60 грн.

«Наймовірніше, що в квітні переважна більшість продукції, яка буде на поличках, це буде імпортна продукція. Я не кажу, що не буде вітчизняної. Вона буде, але її буде менше, як це було в минулі роки. А для кінцевого споживача з усіма витратами, того ж супермаркету, який також має свою націнку, я думаю, що ми можемо спокійно підійти до 50 грн за кілограм, це точно. Тобто 50-55 грн – це ціна, яка може бути за кілограм картоплі. Але це такий оптимістичний варіант. Реалістичний може бути навіть трохи більшим, тобто і 60 грн» – зазначив аналітик.

За словами експерта, українці продовжать купувати картоплю, оскільки це доступний продукт, проте подорожчання вплине на обсяги закупівлі та споживчі звички населення.

«Так, вона доступна, але ті ж макарони, мабуть, будуть трошки доступнішими. Тут ще питання в тому, наскільки вплине це збільшення податків на населення. Ми розуміємо, що скоріш за все це вплине суттєво, так як і військовий збір збільшиться. А для представників, наприклад, державних установ це буде взагалі трохи болісно. Тому, йдучи в магазин, люди дедалі частіше будуть рахувати і брати тільки те, що їм треба. Проте, можливо, за вересень хтось все ж таки зміг купити продукції трохи дешевше і щось накопичити», – повідомив Гопка.

Нагадаємо, що на початку осіннього сезону 2025 року картопля в Україні почала дешевшати через збільшення пропозиції. Виробники були вимушені зменшити ціни в середньому на 10%. Фермери розповіли, що наразі серед покупців має попит більші сорти картоплі, а дрібна майже не затребувана. Експерти зазначають, що зараз ціна на картоплю зменшилася вже на 18%, у порівнянні з минулим роком у цей час.

Водночас у жовтні на «Дні поля» у Волинській області українські аграрії вразили результатами врожайності, які перевищили показники Польщі. Наші аграрії представили на заході 79 сортів картоплі, деякі з цих сортів та якість овочів здивували польського фермера. Він назвав врожайність української картоплі «неймовірною».

Щороку в Україні вирощується понад 10 млн тонн картоплі, проте через обмеження збуту на внутрішньому ринку її експорт до ЄС поки що неможливий. Через це більшість підприємств картоплю вирощують як другорядну культуру у сівозміні. Микола Пономаренко зі СТОВ «Десна» зазначає, що площі під картоплею зменшилися з 500 га раніше до 180–200 га у 2024–2025 роках.

Українські виробники картоплі стикаються з напливом дешевої імпортної продукції з Польщі, що вже відчутно впливає на ціни та прибутки фермерів. За словами директора ПП «Імпак» Сергія Маліновського, польські фермери завдяки дотаціям ЄС можуть продавати картоплю на українському ринку за 6 грн/кг, тоді як українські виробники змушені реалізовувати її за аналогічною або вищою ціною. Це створює нестабільність ринку та підвищує ризики для дрібних і середніх господарств.

