Частина Броварів залишилася без опалення: коли буде відновлено подачу тепла

Завершити ремонтні роботи та відновити теплопостачання в оселі обіцяють до п’ятниці, 7 листопада

У Броварах тимчасово призупинили подачу тепла через аварію на тепломережі. Без опалення залишилися будинки 34-го мікрорайону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

За його словами, комунальні служби вже працюють над ліквідацією пориву, проте відновлення теплопостачання може зайняти деякий час.

Постачання теплової енергії призупинене за адресами:

бульв. Незалежності, 12, 12а, 12б, 12в, 14/1, 14а, 14б, 14г, 16а, 16б, 16в, 19а, 21, 21а;

вул. Чорних Запорожців, 54б, 60а, 60б, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68а, 68б, 70, 70б;

вул. Симона Петлюри 11г, 13, 13а, 15, 15а, 16г, 18/1, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 21б, 21в, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 25б, 36, 36а, 36б;

вул. Симоненка 105, 105б, 107, 107б, 111;

вул. Харківська, 46;

вул. Металургів, 3, 9, 11, 13, 19, 35;

вул. Воїнів-Афганців 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 17, 8,10.

Завершити роботи та відновити теплопостачання в оселі обіцяють до 06:00 п’ятниці, 7 листопада.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні офіційно стартував 28 жовтня.

Як повідомила глава уряду Юлія Свириденко, влада готується до складного опалювального сезону. Вже знайдено 1,36 млрд євро з потрібних 1,9 млрд на закупівлю газу для підготовки до зими. Свириденко також нагадала, уряд у серпні-вересні виділив понад 1,5 млрд грн на захист енергооб’єктів у прифронтових регіонах, створено резерв матеріалів для швидкого відновлення, триває постійна комунікація з партнерами щодо надання України більше систем ППО.

До слова, ціни на електроенергію для населення цієї зими залишаються незмінними.