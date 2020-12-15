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    Події в Україні

    В аеропорту «Херсон» прикордонники виявили пістолет у іноземця

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    У іноземця був пневматичний пістолет Crosman PFM-16&nbsp;&ndash;&nbsp;повна копія бойового пістолета Beretta M84 - В аеропорту «Херсон» прикордонники виявили пістолет у іноземця
    У іноземця був пневматичний пістолет Crosman PFM-16 – повна копія бойового пістолета Beretta M84
    Фото: Херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби

    Херсонські прикордонники викликали поліцейських, які вилучили пістолет і балончики з газом

    Громадянин Ізраїлю попався у неділю, 13 грудня, в аеропорту міста Херсон при спробі незаконно провезти зброю. Про це у понеділок, 14 грудня, повідомила пресслужба Херсонського прикордонного загону.

    Йдеться про пасажира, який повинен був вилетіти у Стамбул (Туреччина). Під час перевірки багажу службова собака прикордонників, кокер-спанієль на прізвисько Річард, вказав на багаж ізраїльтянина.

    Фото: Херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби
    Фото: Херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби

    У ході огляду було виявлено пневматичний пістолет, кілька пакетів з кульками для стрільби і три балончики зі сльозогінної та подразнюючої дії, які заборонені для переміщення через державний кордон України.

    Фото: Херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби
    Фото: Херсонський прикордонний загін Держприкордонслужби

    По даному факту прикордонники повідомили представників Національної поліції, які вилучили знахідку.

    Відзначається, що у багажі ізраїльтянина знаходився пневматичний пістолет Crosman PFM-16 – повна копія бойового пістолета Beretta M84.

    Немає точних відомостей про подальшу долю ізраїльтянина: невідомо, чи був він затриманий або справа обмежилася штрафом.

    МЗС Ізраїлю до теперішнього часу також не володіє всією інформацією.

    Нагадаємо, що під Києвом спецпризначенці затримали озброєну банду іноземців.

    Теги: Туреччина МЗС прикордонники Стамбул Херсон кордон
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