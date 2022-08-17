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В історії такого ще не траплялось. Експерт оцінив масштаби ядерного тероризму Росії 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В історії такого ще не траплялось. Експерт оцінив масштаби ядерного тероризму Росії 
 Атомна станція із початку березня під контролем терористів 
фото з відкритих джерел

Запорізька АЕС може стати другою Фукусімою – Плачков 

Колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков в інтерв’ю «Главкому» оцінив потенційну небезпеку витоку радіації внаслідок якихось навмисних чи ненавмисних дій на захопленій окупантами Запорізькій атомній станції. За його словами, через обстріли небезпека є досить високою.  

«В історії людства ще просто не було такого, щоб одна країна захоплювала об'єкти ядерної інфраструктури іншої країни. При тому, що обидві країни є учасниками міжнародного права – вони підписали Женевську конвенцію, Угоду та протокол щодо нерозповсюдження ядерної зброї та ядерного матеріалу та конвенції МАГАТЕ. Росіян від захоплення об'єктів ядерної інфраструктури це не зупинило. Аналізувати та прогнозувати, що у орка в голові, особливо військового, дуже складно», – вважає експерт. 

Плачков каже, що «навіть якщо ми будемо казати про мирне використанні ядерної енергії, то маємо в історії три страшні приклади». Це аварії 1979 року на АЕС Три-Майл-Айленд у Штатах, в 1986 році в Чорнобилі та на Фукусімі в 2011.  

«Тобто навіть без військових, без втручання сторонніх людей все людство чудово відчуло наслідки. А зараз ризики непроєктних подій та ситуацій лише зростають. Реально може відбутися повторення Фукусіми – розплавлення активної зони, пароцирконієва реакція та далі все за класикою», – міркує Плачков. 

Також Плачков каже, що Запорізька АЕС у руках росіян – інструмент для маніпуляцій та шантажу всього світу.

5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

Читайте також: Григорій Плачков про ситуацію на Запорізькій АЕС: Ми відстаємо від росіян на кілька кроків
 
Теги: МАГАТЕ Григорій Плачков Запоріжжя АЕС

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