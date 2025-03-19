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Росіяни атакували енергосистему залізниці на Дніпропетровщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни атакували енергосистему залізниці на Дніпропетровщині
«Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару», – йдеться у повідомленні компанії
фото з відкритих джерел

«Укрзалізниця»: Є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком

Під ранок 19 березня росіяни вдарили безпілотниками по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

За даними компанії, є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком.

«Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару. На щастя без постраждалих. Для гасіння пожежі на обʼєкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

Над відновленням вже працюють фахівці.

«Ось така пауза в ударах по енергетиці чи енергетичне перемирʼя у виконанні ворога», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, російські терористи у ніч на 19 березня завдали ударів по Київщині. Через ворожу атаку зруйновані будинки та є поранений.  Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований.

За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані дев'ять приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.

Також російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Росіяни атакували дві лікарні. Близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Крім цього російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині.  Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

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Теги: росіяни поранення ворог Щастя чоловік наказ

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