В одеському СІЗО встановили ігрові консолі, щоб в'язні могли займатися кіберспортом

Приставки призначені для дозвілля та навчання неповнолітніх арештантів

Три ігрові консолі PlayStation 4 з'явилися в одеському слідчому ізоляторі. Як повідомили в установі виданню «Думская», приставки призначені для дозвілля неповнолітніх арештантів. Тюремники пояснюють їм, що ігри можуть бути не тільки веселим проведенням часу, але й стати перспективною професією в кіберспорті.

Приставки молодим людям презентував голова Федерації кіберспорту Півдня України Андрій Воронов.

Ув'язнені юнаки відразу ж випробували «плейстейшен».

«Проект дозволить в стінах СІЗО неповнолітнім вчитися кіберспорту, правильній грі і самодисципліні. Допоможе корисно заповнити дозвілля і скерувати дітей на шлях виправлення. Представники Федерації кіберспорту відвідуватимуть заклад згідно з розробленим графіком, щоб викладати нову дисципліну», – заявив полковник внутрішньої служби Сергій Чішкала.

Раніше в Одеській області виявили мертвим вінницького підприємця Григорія Барабаша, який зник кілька днів тому.

Також правоохоронці затримали чоловіка, що надіслав до Києва та Одеси відправлення з піротехнічними виробами, які у поштоматах здетонували.