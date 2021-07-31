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    Події в Україні

    В одеському СІЗО встановили ігрові консолі, щоб в'язні могли займатися кіберспортом

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    Ув'язнені юнаки відразу ж випробували &laquo;плейстейшен&raquo; - В одеському СІЗО встановили ігрові консолі, щоб в'язні могли займатися кіберспортом
    Ув'язнені юнаки відразу ж випробували «плейстейшен»
    Фото: dumskaya.net

    Приставки призначені для дозвілля та навчання неповнолітніх арештантів

    Три ігрові консолі PlayStation 4 з'явилися в одеському слідчому ізоляторі. Як повідомили в установі виданню «Думская», приставки призначені для дозвілля неповнолітніх арештантів. Тюремники пояснюють їм, що ігри можуть бути не тільки веселим проведенням часу, але й стати перспективною професією в кіберспорті.

    Приставки молодим людям презентував голова Федерації кіберспорту Півдня України Андрій Воронов.

    Ув'язнені юнаки відразу ж випробували «плейстейшен».

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    В одеському СІЗО встановили ігрові консолі, щоб в'язні могли займатися кіберспортом
    В одеському СІЗО встановили ігрові консолі, щоб в'язні могли займатися кіберспортом
    Фото: dumskaya.net

    «Проект дозволить в стінах СІЗО неповнолітнім вчитися кіберспорту, правильній грі і самодисципліні. Допоможе корисно заповнити дозвілля і скерувати дітей на шлях виправлення. Представники Федерації кіберспорту відвідуватимуть заклад згідно з розробленим графіком, щоб викладати нову дисципліну», – заявив полковник внутрішньої служби Сергій Чішкала.

    Раніше в Одеській області виявили мертвим вінницького підприємця Григорія Барабаша, який зник кілька днів тому.

    Також правоохоронці затримали чоловіка, що надіслав до Києва та Одеси відправлення з піротехнічними виробами, які у поштоматах здетонували.

    Теги: Одеса СІЗО навчання кіберспорт
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    В одеському СІЗО встановили ігрові консолі, щоб в'язні могли займатися кіберспортом