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В одній із багатоповерхівок Запоріжжя вибухнув газ, постраждала жінка

Надія Карбунар
glavcom.ua
В одній із багатоповерхівок Запоріжжя вибухнув газ, постраждала жінка
Вибух зруйнував конструкцію будинку
фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

75-річну потерпілу госпіталізували до лікарні

В одній із п’ятиповерхівок Дніпровського району Запоріжжя вибухнула газоповітряна суміш. Одна людина постраждала. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Запорізькій області.

«Рятувальники встановили, що в одній із квартир на другому поверсі будинку стався вибух газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням конструкцій будинку. Унаслідок події травмувалася жінка, яка проживала у квартирі», – ідеться в повідомленні.

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Як з'ясувалося, в одній із сусідніх квартир перебувала сім'я. Чоловік, почувши вибух, згадав правило двох стін, відвів доньку та дружину до ванної кімнати, а сам побіг у під'їзд у пошуках ймовірних постраждалих, щоб надати їм допомогу.

«Там він побачив вибиті двері в сусідній квартирі, зайшов до неї, шукаючи власників. Чоловік виявив невелике займання шафи та підлоги, погасив його за допомогою підручних засобів. На підлозі помітив літню жінку, яку взяв на руки та відніс до ванної», – додали в ДСНС.

Водночас, щоби переконатися, що в будинку немає ще можливих постраждалих, чоловік обійшов квартиру і почув шипіння з кухні. Він відсунув газову плиту та перекрив вентиль, щоб запобігти подальшому витоку, після чого викликав екстрені служби.

Рятувальники, які прибули, вивели жінку з осередку небезпеки та передали медикам. 75-річну постраждалу госпіталізували до лікарні.

Раніше у Чернівцях стався вибух в житловому будинку. Внаслідок цього постраждало двоє дорослих та дві дитини, одна з яких згодом померла.

Також у житловому будинку під Києвом стався вибух, серед травмованих було немовля.

 

Теги: Запоріжжя вибух рятувальники жінка чоловік

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