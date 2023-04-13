Чернівецька область скорочує тривалість комендантської години

Під час комендантської години забороняється перебування на вулицях

Комендантська година в Чернівецькій області триватиме з 00:00 до 04:00

Вже з 15 квітня в Чернівецькій області скоротять тривалість комендантської години. Вона триватиме на годину менше. Про це повідомляє голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

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«Сьогодні, 13 квітня, відбулось засідання Ради оборони Чернівецької області, на якому розглядали ряд питань, серед яких і скорочення тривалості комендантської години», – пише Запаранюк.

За словами голови ОВА, з 15 квітня комендантська година в Чернівецькій області триватиме з 00:00 до 04:00.

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Нагадаємо, що в Чернівцях невідомі побили єпископа УПЦ МП, який втрапив у секс-скандалом із хористом. У єпархії поскаржилися, що поліція не арештувала нападника. Раніше у Чернівцях чоловік вдарив військовослужбовця ЗСУ за місце на парковці.

До слова, цьогоріч кияни зможуть прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та пробути у церкві до її закінчення. Також «Главком» писав про тривалість комендантської години в різних областях України на Великдень.