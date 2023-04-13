Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чернівецька область скорочує тривалість комендантської години

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чернівецька область скорочує тривалість комендантської години
Під час комендантської години забороняється перебування на вулицях
фото з відкритих джерел

Комендантська година в Чернівецькій області триватиме з 00:00 до 04:00

Вже з 15 квітня в Чернівецькій області скоротять тривалість комендантської години. Вона триватиме на годину менше. Про це повідомляє голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

«Сьогодні, 13 квітня, відбулось засідання Ради оборони Чернівецької області, на якому розглядали ряд питань, серед яких і скорочення тривалості комендантської години», – пише Запаранюк.

За словами голови ОВА, з 15 квітня комендантська година в Чернівецькій області триватиме з 00:00 до 04:00.

Нагадаємо, що в Чернівцях невідомі побили єпископа УПЦ МП, який втрапив у секс-скандалом із хористом. У єпархії поскаржилися, що поліція не арештувала нападника. Раніше у Чернівцях чоловік вдарив військовослужбовця ЗСУ за місце на парковці. 

До слова, цьогоріч кияни зможуть прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та пробути у церкві до її закінчення. Також «Главком» писав про тривалість комендантської години в різних областях України на Великдень.

Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
Теги: Чернівецька область комендантська година

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 163 храмах столиці заплановані богослужіння, зокрема вночі
Великдень у Києві: віряни зможуть перебувати у церкві всю ніч
Сьогодні, 13:38
У мерії просять мешканців столиці надати перевагу трансляціям богослужінь онлайн
Великоднє богослужіння під час комендантської години: столична влада звернулася до киян
11 квiтня, 12:29
Українців закликають бути обережними під час святкування Великодня
Комендантська година в Україні: чи скасують обмеження на Великдень
10 квiтня, 12:25
Час продажу алкогольних напоїв у магазинах Києва подовжено
Відсьогодні в Києві змінено час продажу алкогольних напоїв
27 березня, 07:46
Під час комендантської години забороняється перебування на вулицях
У Херсоні скорочено комендантську годину
18 березня, 06:23
Відповідно до робочого варіанту, найвірогідніше з 26 березня комендантська година в столиці України скоротиться
У столиці скорочується термін комендантської години
17 березня, 12:36

Події в Україні

Чернівецька область скорочує тривалість комендантської години
Чернівецька область скорочує тривалість комендантської години
Біля четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна
Біля четвертого енергоблоку Запорізької АЕС вибухнула російська міна
У Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи
У Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи
Що ховав Новинський? Шокуючі знахідки із будинку олігарха (фото)
Що ховав Новинський? Шокуючі знахідки із будинку олігарха (фото)
Дніпропетровщина: викрито оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон
Дніпропетровщина: викрито оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон
Росіяни атакували Оріхове: у регіоні досі лунає повітряна тривога
Росіяни атакували Оріхове: у регіоні досі лунає повітряна тривога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
26K
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
22K
В Україні зафіксовано землетрус
17K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
14K
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди»
14K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння

Новини

Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту