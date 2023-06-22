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На Черкащині введено нове обмеження для кафе та ресторанів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Черкащині введено нове обмеження для кафе та ресторанів
Попри нововведення, комендантська година в області продовжує діяти щодня з 00:00 до 4:00
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відтепер заклади громадського харчування та дозвілля мають зачинятися не пізніше 22:00

У  Черкаській області обмежили загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, відсьогодні по всій Черкащині діятиме загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля: вони мають зачинятися не пізніше 22:00. 

«Без винятків. Таке рішення ми ухвалили спільно із правоохоронцями та військовим командуванням. Усе – задля вашої безпеки та правопорядку в умовах збройної агресії РФ», – заявив Табурець.

Він також нагадав, що комендантська година в області діє щодня з 00:00 до 4:00.

Нагадаємо, що нещодавно аналогічне обмеження ввели і на Київщині. Розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00. 

Триває 484-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: комендантська година Черкащина

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