На Черкащині введено нове обмеження для кафе та ресторанів

Попри нововведення, комендантська година в області продовжує діяти щодня з 00:00 до 4:00

Відтепер заклади громадського харчування та дозвілля мають зачинятися не пізніше 22:00

У Черкаській області обмежили загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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За його словами, відсьогодні по всій Черкащині діятиме загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля: вони мають зачинятися не пізніше 22:00.

«Без винятків. Таке рішення ми ухвалили спільно із правоохоронцями та військовим командуванням. Усе – задля вашої безпеки та правопорядку в умовах збройної агресії РФ», – заявив Табурець.

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Він також нагадав, що комендантська година в області діє щодня з 00:00 до 4:00.

Нагадаємо, що нещодавно аналогічне обмеження ввели і на Київщині. Розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00.

Триває 484-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.