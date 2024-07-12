На Харківщині група людей підірвалася на російській розтяжці під час евакуації

У селі Стариця під час евакуації через лісосмугу шість людей підірвались на розтяжці

Під час евакуації у Вовчанській громаді група з шести людей підірвалася на російській розтяжці. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вранці 12 липня у селі Стариця під час евакуації через лісосмугу шість людей підірвались на розтяжці, що залишили після себе окупанти.

Зокрема, у трьох з постраждалих гостра реакція на стрес, в інших трьох – вибухові поранення.

Нагадаємо, 7 липня на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб.

Як повідомлялося, українські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова під час продовження боїв на Харківському напрямку 11 липня.

До слова, атаки ЗСУ на лінії постачання окупантів призвели до браку їжі, води та боєприпасів у російських підрозділів у Харківській області. Це призупинило наступ в регіоні.