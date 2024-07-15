Гроза у Львові спричинила пожежі та відключення світла

Без світла тимчасово залишились кілька районів міста

У Львові внаслідок грози спалахнули пожежі на кількох об'єктах, а також зафіксовані перепади напруги. Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, негода завдала значної шкоди місту:

Вул. Кобилиці: блискавка спричинила коротке замикання проводів, що призвело до відключення електроенергії у будинках приватного сектору та двоповерхових будівлях. На місці працюють аварійні служби.

Вул. Трускавецька: блискавка влучила у закинуту будівлю, спричинивши пожежу.

Вул. Вашингтона: пожежа виникла на балконі житлового будинку та в окремому будинку в районі Рудно.

Вул. Городоцька: перевіряється інформація про можливе загорання.

За дорученням мера Львова Андрія Садового створено оперативний штаб для ліквідації наслідків негоди.

Негода у Львові стала черговим випробуванням для енергетичної системи України. Нагадаємо, що 14 липня через спеку виникли пожежі на двох енергетичних об'єктах на заході країни.



Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.