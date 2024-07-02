Енергетичний сектор України зазнав майже $57 млрд збитків під час війни – МВФ

Протягом повномасштабного вторгнення було окуповано близько 18 ГВт потужностей

Збитки енергетичного сектору України внаслідок війни складають більше $56 млрд – МВФ

З початку повномасштабного вторгнення український енергетичний сектор зазнав понад $56 млрд збитків. Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду.

«У результаті повномасштабного вторгнення Росії енергетичному сектору України було завдано збитків на 56,5 мільярдів доларів США», – йдеться у ньому.

Зазначається, що протягом повномасштабного вторгнення було окуповано близько 18 ГВт потужностей, у тому числі найбільша у Східній Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС. Крім того, було зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, а також Зміївську та Трипільську ТЕС.

Раніше повідомлялося, що Росія зруйнувала 90% теплової генерації України.

До слова, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Між тим, очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України.

Крім того, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.