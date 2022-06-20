Росія від страху перед «українськими ДРГ» установить на кордоні камери

Росія посилює контроль за безпекою на кордоні з Україною

У Росії хочуть встановити на кордоні з Україною систему відеоспостереження. Витрати на нові заходи безпеки на кордоні складуть 15 млрд рублів, приблизно 3 млрд грн. Про це пише російське видання «Комерсант» з посиланням на власні джерела.

Система відеоспостереження «Безпечне місто», яку планують установити на кордоні з Україною, вже працює у російській столиці Москві. За півтора року Міністерство надзвичайних ситуацій РФ (МНС) планує розгорнути систему у Краснодарському краї, Воронезькій та Бєлгородській областях і в окупованому Криму. «Безпечне місто» агрегує інформацію про події з різних систем, сервіс також здатен розпізнавати обличчя.

Як зазначило джерело видання зазначило, причини рішення щодо установлення системи відеоспостереження на кордоні було ухвалено для того, щоб «знизити загрози диверсійних атак» та «допомогти оперативно реагувати на інциденти».



Очікується, що обладнання російські компанії дістануть із запасів та придбають у Південно-Східній Азії.

Нагадаємо, наприкінці травня влада Бєлгородської області Росії заявила, що з території України було обстріляне прикордонне село Журавлівка. Також протягом квітня було декілька вибухів у Бєлгородській області.

Також в останні тижні у Брянській області сталося кілька пожеж та вибухів, у яких росіяни незмінно звинувачували Україну. Так, 11 червня на території Брянщини, у Клинцях, горіла військова частина. Втім, місцеві МНСники визнали, що уламків снарядів на місці вибуху, що й спричинив пожежу, знайдено не було.

14 червня, коли вибухи знову сталися на території військової частини, а також біля житлового будинку, російські чиновники і пропагандисти звично назвали винуватцями Збройні сили України. Дехто із «очевидців» навіть «побачив» український гелікоптер в районі вибухів. А вранці 20 червня російська влада заявила про обстріл селища Суземка у Брянській області.