В одному з обласних центрів зупинилися тролейбуси, а вода подаватиметься за графіком

У Сумах через проблеми з електропостачанням подача води буде здійснюватися за графіком з пониженим тиском. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Міськводоканал».

Станом на 16:45 18 січня об’єкти водоканалу переведені на аварійно-резервне живлення.

Вода у помешканнях сумчан подаватиметься за графіком із пониженим тиском:

18 січня – із 17:00 до 22:00;

19 січня – із 05:00 до 10:00 – за умови, якщо проблему з електропостачанням не буде вирішено.

Подачу води у звичайному режимі буде відновлено одразу після стабілізації енергопостачання.

Своєю чергою підприємство «Електроавтотранс» повідомило про зупинку руху тролейбусів у зв'язку з відсутністю електроенергії.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін поінформував про серйозні пошкодження енергетичного обладнання в Сумській області.

«Є серйозні пошкодження енергообладнання. Відбулися аварійні відключення по всьому регіону і не тільки. Коли і що відновиться – невідомо взагалі. Вода – в аварійному режимі 18:00-21:00, 6:00-9:00. Котельні на генераторах. Пункти Незламності посилюють роботу», – написав він.

