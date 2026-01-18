В одному з обласних центрів зупинилися тролейбуси, а вода подаватиметься за графіком

Головна Країна Події в Україні
Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Вода у помешканнях сумчан подаватиметься за графіком із пониженим тиском
фото з відкритих джерел

Подачу води у звичайному режимі буде відновлено одразу після стабілізації енергопостачання

У Сумах через проблеми з електропостачанням подача води буде здійснюватися за графіком з пониженим тиском. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Міськводоканал».

Станом на 16:45 18 січня об’єкти водоканалу переведені на аварійно-резервне живлення.

Вода у помешканнях сумчан подаватиметься за графіком із пониженим тиском:

  • 18 січня – із 17:00 до 22:00;
  • 19 січня – із 05:00 до 10:00 – за умови, якщо проблему з електропостачанням не буде вирішено.

Подачу води у звичайному режимі буде відновлено одразу після стабілізації енергопостачання.

Своєю чергою підприємство «Електроавтотранс» повідомило про зупинку руху тролейбусів у зв'язку з відсутністю електроенергії.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін поінформував про серйозні пошкодження енергетичного обладнання в Сумській області.

«Є серйозні пошкодження енергообладнання. Відбулися аварійні відключення по всьому регіону і не тільки. Коли і що відновиться – невідомо взагалі. Вода – в аварійному режимі 18:00-21:00, 6:00-9:00. Котельні на генераторах. Пункти Незламності посилюють роботу», – написав він.

Раніше народна депутатка розповіла, на чому зараз тримається енергосистема України. 

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська посилюють тиск на українські позиції на Слобожанському напрямку та намагаються створити так звану «буферну зону» в Харківській і Сумській областях.

