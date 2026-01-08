Ситуація у Запорізькій області: лікарні працюють, усі пункти незламності розгорнуто

Мешканців закликали обмежити користування мобільним звʼязком

Масштабний блекаут паралізував Запоріжжя та область після обстрілу російських окупантів. Влада активно повідомляє оновлену інформацію громадянам, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, фахівці «Запоріжжяобленерго» вже працюють над відновленням та стабілізацією енергосистеми. Водопостачання та медичні заклади переведені на живлення від генераторів, уся критична інфраструктура функціонує.

В області масово відкривають пункти незламності – станом на пізній вечір 7 січня у Запоріжжі вже працювали 166 із 175 пунктів, решта перебували на етапі відкриття.

Через масштабне знеструмлення мобільний звʼязок працює в аварійному режимі. Усі базові станції переведені на акумулятори, ресурсу яких орієнтовно вистачить до 8 годин.

Стало відомо, щоу Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання. Майже всі райони вже з водою. Заповнення мереж відбувається поетапно, щоб уникнути гідроударів і пошкоджень труб. Фахівці працюють безперервно.

Оператори разом з місцевою владою розгортають генератори для подальшого забезпечення звʼязку. Мешканців закликали обмежити користування мобільним звʼязком та за можливості використовувати інтернет-месенджери й національний роумінг.

Окремо повідомляється, що через знеструмлення в місті не працюють сирени повітряної тривоги. У разі загрози населення інформують через гучномовці патрульної поліції.

Екстрені служби діють у посиленому режимі. Місцева влада наголошує: ситуація перебуває під постійним контролем.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України.

Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

У Міненерго зазначили, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервних джерел живлення, а вокзали забезпечені електроенергією за допомогою генераторів.