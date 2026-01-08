Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ситуація у Запорізькій області: лікарні працюють, усі пункти незламності розгорнуто

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація у Запорізькій області: лікарні працюють, усі пункти незламності розгорнуто
Масштабний блекаут паралізував Запорізьку область після обстрілу російських окупантів
фото з відкритих джерел

Мешканців закликали обмежити користування мобільним звʼязком

Масштабний блекаут паралізував Запоріжжя та область після обстрілу російських окупантів. Влада активно повідомляє оновлену інформацію громадянам, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, фахівці «Запоріжжяобленерго» вже працюють над відновленням та стабілізацією енергосистеми. Водопостачання та медичні заклади переведені на живлення від генераторів, уся критична інфраструктура функціонує.

В області масово відкривають пункти незламності – станом на пізній вечір 7 січня у Запоріжжі вже працювали 166 із 175 пунктів, решта перебували на етапі відкриття.

Через масштабне знеструмлення мобільний звʼязок працює в аварійному режимі. Усі базові станції переведені на акумулятори, ресурсу яких орієнтовно вистачить до 8 годин.

Стало відомо, щоу  Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання. Майже всі райони вже з водою. Заповнення мереж відбувається поетапно, щоб уникнути гідроударів і пошкоджень труб. Фахівці працюють безперервно.

Оператори разом з місцевою владою розгортають генератори для подальшого забезпечення звʼязку. Мешканців закликали обмежити користування мобільним звʼязком та за можливості використовувати інтернет-месенджери й національний роумінг.

Окремо повідомляється, що через знеструмлення в місті не працюють сирени повітряної тривоги. У разі загрози населення інформують через гучномовці патрульної поліції.

Екстрені служби діють у посиленому режимі. Місцева влада наголошує: ситуація перебуває під постійним контролем.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України.

Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

У Міненерго зазначили, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервних джерел живлення, а вокзали забезпечені електроенергією за допомогою генераторів.  

Читайте також:

Теги: Запоріжжя інтернет блекаут водопостачання пункти незламності відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 11 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
10 грудня, 2025, 18:38
Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
Атака на Одесу та Павлоград, заяви Трампа: головне за ніч
12 грудня, 2025, 05:48
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У Києві оновлено графіки відключення світла 9 грудня
9 грудня, 2025, 13:05
Працівники ТЦК та поліції під час мобілізаційних заходів допустили низку порушень
Суд у Запоріжжі виправдав чоловіка, якого звинуватили в ухиленні від мобілізації
14 грудня, 2025, 20:15
Ростов частково залишився без світла після атаки
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
19 грудня, 2025, 05:13
Повне знеструмлення на «Запоріжсталі»
«Запоріжсталь» зупинила виробництво через повне знеструмлення
23 грудня, 2025, 12:56
Через наближення циклону, в Україні очікується різке погіршення погодних умов
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
Вчора, 22:56
Під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили з квартири киянки труп лисиці
Поліція прийшла до киянки, яка тримала вовка, і виявила у квартирі труп іншого хижака
23 грудня, 2025, 12:57
Близько 500 тисяч родин залишаються без світла після масованої атаки на Київ
У Києві та області без світла понад пів мільйона споживачів – деталі
27 грудня, 2025, 17:27

Суспільство

8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Міненерго повідомило про критичну ситуацію у Дніпропетровській і Запорізькій областях
Міненерго повідомило про критичну ситуацію у Дніпропетровській і Запорізькій областях
«Укрзалізниця» перейшла на резервну тягу через масштабні знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі
«Укрзалізниця» перейшла на резервну тягу через масштабні знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
У Дніпрі та Запоріжжі стався масштабний блекаут (оновлено)
У Дніпрі та Запоріжжі стався масштабний блекаут (оновлено)
Яке релігійне свято відзначається 8 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 січня 2026: традиції та молитва

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua