Київщина: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 20 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 20 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 18:30;
  • 1.2 черга – без світла з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;
  • 2.1 черга – без світла з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 20:00;
  • 2.2 черга – без світла з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 22:00;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 4.2 черга – без світла з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 5.1 черга – без світла з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 18:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 11:30 до 15:00, з 16:00 до 18:30 та з 22:00 до 24:00.
Київщина: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 20 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

