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Підрив Каховської ГЕС: на яку відстань відійшли окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: на яку відстань відійшли окупанти
Окупанти розганяють дезінформацію, що це нібито через обстріли Сил оборони вони не мають змоги евакуювати жителів з підтоплених районів на лівобережжі
фото ілюстративне

Росіяни не припинили обстрілів Херсона

Окупаційні війська після підриву дамби Каховської гідроелектростанції відійшли на 5-15 км від Дніпра. Однак не припинили обстріл Херсон, де продовжується евакуація мирних жителів. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Вони відійшли на відстань різну. В залежності від розливу води. Від 5 до 15 км повідтягували свої позиції», – сказала вона.

Попри це окупанти не припинили обстрілів Херсона. Вчора, 6 червня, місто обстрілювали під час евакуації цивільного населення.

«Вони гатили по тих районах Херсону, які позаливало. І знову обстріляли торгівельний центр, сприймаючи його як "хаб", де можуть збиратися для допомоги», – повідомила Гуменюк. 

Водночас окупанти розганяють дезінформацію, що це нібито через обстріли Сил оборони вони не мають змоги евакуювати жителів з підтоплених районів на лівобережжі Херсонщини, яка зараз тимчасово перебуває в окупації.

Раніше повідомлялося, що окупанти покидають передову лінію на Херсонщині.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: окупанти війна Каховська ГЕС

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