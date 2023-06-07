Підрив Каховської ГЕС: на яку відстань відійшли окупанти

Окупанти розганяють дезінформацію, що це нібито через обстріли Сил оборони вони не мають змоги евакуювати жителів з підтоплених районів на лівобережжі

Росіяни не припинили обстрілів Херсона

Окупаційні війська після підриву дамби Каховської гідроелектростанції відійшли на 5-15 км від Дніпра. Однак не припинили обстріл Херсон, де продовжується евакуація мирних жителів. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Вони відійшли на відстань різну. В залежності від розливу води. Від 5 до 15 км повідтягували свої позиції», – сказала вона.

Попри це окупанти не припинили обстрілів Херсона. Вчора, 6 червня, місто обстрілювали під час евакуації цивільного населення.

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«Вони гатили по тих районах Херсону, які позаливало. І знову обстріляли торгівельний центр, сприймаючи його як "хаб", де можуть збиратися для допомоги», – повідомила Гуменюк.

Водночас окупанти розганяють дезінформацію, що це нібито через обстріли Сил оборони вони не мають змоги евакуювати жителів з підтоплених районів на лівобережжі Херсонщини, яка зараз тимчасово перебуває в окупації.

Раніше повідомлялося, що окупанти покидають передову лінію на Херсонщині.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.