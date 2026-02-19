Зеленський розповів про позиції України, США та Росії у територіальному питанні

Глава держави додав, що йдеться не лише про територію, а й про людей, цінності та безпеку країни

Президент наголосив, що не підтримує ідею «просто здати» частину українських земель

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання. Про це президент розповів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, пише «Главком».

Як зазначив Зеленський, в межах перемовин працювали дві підгрупи – військова та політична, однак саме політичний напрямок залишається найскладнішим.

«На політичному напрямку все складніше. У нас не однакові точки зору. У нас навіть три різні точки зору з питання про території. Думаю, що це непросто, але ми намагалися бути дуже конструктивними», – сказав Зеленський.

Окремо Зеленський відповів на питання про можливість територіальних поступок Росії. Президент наголосив, що не підтримує ідею «просто здати» частину українських земель.

«Просто здати? Я не можу підтримати таку ідею. І не впевнений, що наші люди будуть готові – тисячі, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України», – підкреслив він.

Глава держави додав, що йдеться не лише про територію, а й про людей, цінності та безпеку країни.

«Це не тільки про землю. Це про людей, про приналежність, про стратегію захисту держави. Донбас – це частина нашої незалежності й наших цінностей. Свобода для нас – не порожнє слово», – зазначив Зеленський.

Як повідомлялось, РФ вимагатиме від НАТО юридично закріпити нерозширення Альянсу на Схід і вимагатиме скасування рішень Бухарестського саміту 2008 року. Про це повідомили в посольстві Росії в Бельгії

До слова, аналітики попереджають: наполеглива вимога Москви передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою «зберегти обличчя». Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході.