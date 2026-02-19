Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів про позиції України, США та Росії у територіальному питанні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів про позиції України, США та Росії у територіальному питанні
Глава держави додав, що йдеться не лише про територію, а й про людей, цінності та безпеку країни
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що не підтримує ідею «просто здати» частину українських земель

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання. Про це президент розповів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, пише «Главком».

Як зазначив Зеленський, в межах перемовин працювали дві підгрупи – військова та політична, однак саме політичний напрямок залишається найскладнішим.

«На політичному напрямку все складніше. У нас не однакові точки зору. У нас навіть три різні точки зору з питання про території. Думаю, що це непросто, але ми намагалися бути дуже конструктивними», – сказав Зеленський.

Окремо Зеленський відповів на питання про можливість територіальних поступок Росії. Президент наголосив, що не підтримує ідею «просто здати» частину українських земель.

«Просто здати? Я не можу підтримати таку ідею. І не впевнений, що наші люди будуть готові – тисячі, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України», – підкреслив він.

Глава держави додав, що йдеться не лише про територію, а й про людей, цінності та безпеку країни.

«Це не тільки про землю. Це про людей, про приналежність, про стратегію захисту держави. Донбас – це частина нашої незалежності й наших цінностей. Свобода для нас – не порожнє слово», – зазначив Зеленський.

Як повідомлялось, РФ вимагатиме від НАТО юридично закріпити нерозширення Альянсу на Схід і вимагатиме скасування рішень Бухарестського саміту 2008 року. Про це повідомили в посольстві Росії в Бельгії

До слова, аналітики попереджають: наполеглива вимога Москви передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою «зберегти обличчя». Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході. 

Читайте також:

Теги: окуповані території переговори Володимир Зеленський Донбас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: у багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури
За січень Росія випустила проти нас більше 6 тис. ударних дронів – Зеленський
1 лютого, 10:31
Президент прокоментував зміни у політиці щодо Білорусі
Президент прокоментував зміни у політиці щодо Білорусі
30 сiчня, 13:49
Чим підкуповують американці росіян? Зеленський поділився даними розвідки
Чим підкуповують американці росіян? Зеленський поділився даними розвідки
7 лютого, 10:07
Кая Каллас вважає, що нині на Україну чиниться значний тиск, «щоб вона пішла на дуже складні поступки»
Європа в рамках мирного врегулювання вимагатиме від РФ кількох поступок: про що йдеться
10 лютого, 17:09
Вибори та референдум: Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США
Вибори та референдум: Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США
11 лютого, 20:21
За словами Костенка, імітація діалогу потрібна Кремлю для того, щоб Трамп не заарештував одразу весь російський тіньовий флот
Нардеп назвав умови, за яких Путін піде на реальне перемир’я
24 сiчня, 17:51
Світлана Тихановська та Володимир Зеленський у Вільнюсі
Тихановська після зустрічі у Вільнюсі дала характеристику Зеленському
25 сiчня, 20:36
Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
8 лютого, 16:58
Проти Лукашенка введено санкції
Україна запровадила санкції проти Лукашенка
Вчора, 09:57

Політика

Зеленський відверто зізнався, що йому болить у позиції Трампа
Зеленський відверто зізнався, що йому болить у позиції Трампа
Зеленський розповів про позиції України, США та Росії у територіальному питанні
Зеленський розповів про позиції України, США та Росії у територіальному питанні
Історії про Петра I не потрібні: Зеленський про можливі переговори з Путіним
Історії про Петра I не потрібні: Зеленський про можливі переговори з Путіним
Очільник Держекоінспекції заявив про $653 тис., знайдені у гаражі померлої бабусі
Очільник Держекоінспекції заявив про $653 тис., знайдені у гаражі померлої бабусі
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США постачання скрапленого газу
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США постачання скрапленого газу
Глава держави про перемовини у Женеві: Не можемо сказати, що результат достатній
Глава держави про перемовини у Женеві: Не можемо сказати, що результат достатній

Новини

Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua